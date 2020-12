Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX ist mit Zugewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Am Ende des Tages verbuchte er einen Tagesgewinn von 0,8 Prozent. Es gelang ihm aber nicht die wichtige 13.300 Punkte-Marke zurückzuerobern. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:00 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.