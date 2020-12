Der Münchener Private-Equity-Investor Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) legt ein atemberaubendes Tempo vor, Und zu den Übernahme- und Exitaktivitäten der letzten Wochen kommt heute wieder mal ein Kauf - zumindest erstmal die Kaufabsichtserklärung. Dafür spricht die Mutares mit Primetals Technologies Ltd. exklusiv über die Übernahme der Primetals Technologies France mit Produktionsstandort in Savigneux, Frankreich, und rund 300 Mitarbeitern. Ziel sei es, die Transaktion bis Ende Februar 2021 abzuschließen (Closing), sobald alle erforderlichen Zustimmungen eingeholt und insbesondere der ...

