Die OMV investiert in die Raffinerie Schwechat um künftig große Mengen an fossilem Diesel durch Biodiesel in einem innovativen Co-Processing Verfahren ersetzen zu können. Das hydrierte Pflanzenöl sorgt so für eine jährliche Reduktion des OMV Carbon Footprints um bis zu 360.000 Tonnen fossilem CO2. Dies entspricht laut OMV den jährlichen Emissionen von etwa 200.000 Pkw bei ca. 12.000 gefahrenen Kilometern pro Jahr. Das Produkt erfüllt höchste Qualitätsansprüche und kann in allen Fahrzeugen problemlos eingesetzt werden. Die eingesetzte Technologie ist nicht eingeschränkt auf Pflanzenöleinsatz. Auch abfallbasierte (wie z.B. Altspeiseöl) und fortschrittliche Einsatzstoffe sind möglich und werden nach ...

