DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinesische Industrieproduktion wächst im November um 7 Prozent

Die Industrieproduktion ist in China im November um 7 Prozent zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Damit beschleunigt sich die wirtschaftliche Erholung der Wirtschaft, im Oktober hatte das Plus der chinesischen Industrieproduktion 6,9 Prozent erreicht, wie das Statistikamt mitteilte. Volkswirte hatten dagegen für November wieder einen leichten Rückgang des Wachstums auf 6,8 Prozent erwartet.

Schweizer Regierung: Zweite Welle unterbricht Konjunkturerholung

Die Schweizer Regierung hat ihre Prognose zur Wirtschaftsentwicklung im kommenden Jahr nach unten revidiert. Die Expertengruppe des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) rechnet wegen der zweiten Corona-Welle für 2021 nur noch mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 3,0 (zuvor: 3,8) Prozent. Im Verlauf von 2021 sollte sich das Wachstum deutlich beleben, und die Wirtschaftsleistung der Schweiz dürfte gegen Ende 2021 wieder das Vorkrisenniveau erreichen.

Berlin dringt auf Zulassung von Biontech-Impfstoff vor Weihnachten - Presse

Die Bundesregierung dringt laut einem Zeitungsbericht bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA darauf, den vom Mainzer Pharmaunternehmen Biontech und dem US-Konzern Pfizer entwickelten Impfstoff gegen das Coronavirus noch vor Weihnachten zuzulassen. Das Bundeskanzleramt sowie das Bundesgesundheitsministerium verlangten intern von der EMA, das Vakzin bis 23. Dezember zur Verimpfung auf EU-Ebene und damit auch in Deutschland freizugeben, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf Regierungs- und EU-Kreise.

Mehr als 14.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland sind innerhalb eines Tages mehr als 14.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 14.432 neue Ansteckungsfälle erfasst. Die Zahl der Corona-Todesfälle stieg den Angaben zufolge binnen eines Tages um 500 auf insgesamt 22.475.

Kandidaten um CDU-Vorsitz versprechen Modernisierung des Landes

Die drei Bewerber um den CDU-Vorsitz haben ihre Visionen für die Zukunft der Partei und Deutschlands vorgestellt. Bei der ersten offiziellen Kandidatenrunde gut einen Monat vor der Wahl zum Parteivorsitz versprach der Finanzexperte Friedrich Merz eine wirtschaftliche Erneuerung des Landes, während der frühere Bundesumweltminister Norbert Röttgen die CDU modernisieren und verjüngen will. Der dritte im Bunde, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, inszenierte sich als Landesvater, Teamspieler und Versöhner, der Wirtschaft mit Ökologie sowie Stadt mit Land zusammenbringen will.

Tariflöhne in Deutschland steigen 2020 durchschnittlich um 2 Prozent

Die Tariflöhne in Deutschland sind in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr um durchschnittlich 2,0 Prozent gestiegen. Nach einer Auswertung der Hans-Böckler-Stiftung fiel der Anstieg wegen der Corona-Pandemie geringer aus als in den Jahren zuvor. Die Reallöhne sind angesichts des sehr niedrigen durchschnittlichen Anstiegs der Verbraucherpreise von voraussichtlich nur 0,6 Prozent im Jahr 2020 damit um voraussichtlich 1,4 Prozent gestiegen.

Regierungschef Rutte verkündet fünfwöchigen Lockdown in den Niederlanden

Im Kampf gegen die steigenden Corona-Infektionszahlen hat die niederländische Regierung einen harten Lockdown beschlossen. "Die Niederlande machen für fünf Wochen zu", sagte Ministerpräsident Mark Rutte in einer Fernsehansprache. Von Dienstag an müssen demnach alle Geschäfte schließen, die keine Lebensmittel oder andere Waren des täglichen Bedarfs verkaufen. Ab Mittwoch werden dann auch die Schulen geschlossen.

Schweden meldet im November höchste Zahl an Todesfällen seit Spanischer Grippe

Schweden hat vor dem Hintergrund der Corona-Krise im November die höchste Zahl an Todesfällen binnen eines Monats seit der Spanischen Grippe verzeichnet. Insgesamt starben im vergangenen Monat landesweit 8.088 Menschen, wie die staatliche Statistikbehörde (SCB) mitteilte. Die Zahl liegt etwa zehn Prozent über der durchschnittlichen Sterberate der Jahre 2015 bis 2019.

EU: Waldbrände setzten 2020 weniger CO2-Emissionen frei

Trotz der verheerenden Feuer in Australien und den USA sind in diesem Jahr laut Daten des EU-Satellitendienstes Kopernikus weniger CO2-Emissionen durch Brände freigesetzt worden als in den Vorjahren. In den am stärksten betroffenen Regionen habe es jedoch eine überdurchschnittlich hohe Brandintensität gegeben.

US-Wahlleute bestätigen mit klarer Mehrheit Bidens Sieg

Der Wahlsieg des künftigen US-Präsidenten Joe Biden ist durch die Abstimmung der Wahlleute aus allen Bundesstaaten des Landes bestätigt worden. Im sogenannten Electoral College erhielt Biden 306 der insgesamt 538 Stimmen und damit deutlich mehr als die erforderliche Mindestzahl von 270. Der bisherige Amtsinhaber Donald Trump, der seine Niederlage weiterhin nicht anerkennt, kam auf lediglich 232 Stimmen.

US-Justizminister Barr tritt zurück

US-Justizminister Bill Barr, der öffentlich die Wahlbetrugsvorwürfe von Präsident Donald Trump zurückgewiesen hatte, tritt zurück. Dies teilte Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. "Unser Verhältnis war sehr gut, er hat einen herausragenden Job gemacht", schrieb der abgewählte Präsident.

Mehr als 300.000 Corona-Tote in den USA seit Beginn der Pandemie

In den USA hat die Zahl der Corona-Toten die symbolische Schwelle von 300.000 überstiegen. Nach einer Zählung der Johns-Hopkins-Universität wurde die Marke am Montag überschritten - und damit am Tag der ersten Corona-Impfungen in dem Land. Seit Beginn der Pandemie wurden mehr als 16,3 Millionen Infektionsfälle bestätigt.

USA verhängen Sanktionen gegen Türkei wegen Kauf von russischer Raketenabwehr

Die USA verhängen Sanktionen gegen die Türkei wegen des Kaufs des russischen Raketenabwehrsystems S-400. US-Außenminister Mike Pompeo gab Sanktionen gegen die türkische Rüstungsbehörde SSB bekannt. Washington hatte den Kauf des russischen Raketenabwehrsystems durch die Türkei in der Vergangenheit scharf kritisiert.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Durchschnittslöhne (inkl. Boni) 3 Mon per Okt +2,7%

GB/Durchschnittslöhne (ohne Boni) 3 Mon per Okt +2,8%

GB/Durchschnittslöhne 3 Mon Okt PROGNOSE: +2,6%

GB/ILO-Arbeitslosenzahl 3 Mon per Okt +241.000, Quote 4,9%

GB/Anträge auf Arbeitslosengeld Nov +64.300

GB/Durchschnittslöhne 3 Mon per Sep bestätigt mit +1,9%

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2020 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.