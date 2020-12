DJ Spahn: 60 Prozent der Bevölkerung könnte Ende des Sommers geimpft sein

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erwartet, dass bis Ende des Sommers rund 60 Prozent der deutschen Bevölkerung gegen das Coronavirus geimpft sein könnten. Im ZDF sagte der CDU-Politiker am Montagabend, dass dann mit einem solchen Umfang an wirkungsvollen Impfdosen gerechnet werden könne. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hält eine Durchimpfung von 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung für nötig, um die Pandemie durch eine Herdenimmunität einzudämmen.

Spahn betonte zudem, dass der Impfstoff der Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer nach Prüfung aller Daten auch in Europa schnellstmöglich von der europäischen Arzneimittel-Agentur EMA zugelassen werden sollte.

"Unser Ziel ist, dass es noch vor Weihnachten eine Zulassung gibt und dass wir dann noch in diesem Jahr beginnen können zu impfen - auch hier in Deutschland", so Spahn im heute-journal." Entscheiden müsse am Ende aber die EMA. Gerade bei Impfungen sei jedoch das Vertrauen wichtig. "Am Ende machen wir den Unterschied in dieser Pandemie nur, wenn sich auch möglichst viele impfen lassen." Deswegen mache eine ordentliche Zulassung mehr Sinn, als eine Notfallzulassung. Mit dem Impfen werde es dann im neuen Jahr richtig losgehen.

"Stand heute dürfen wir mit 12 bis 13 Millionen Dosen im ersten Quartal rechnen", erklärte Spahn. Wenn es jedoch zusätzliche Zulassungen von Impfstoffen wie etwa von den Pharmaunternehmen Astrazeneca oder Johnson & Johnson gebe, dann wären auch zusätzliche Impfdosen verfügbar. Das sei realistisch, aber nicht sicher, da es bei der Impfstoffentwicklung immer auch Rückschläge geben könne. Wichtig sei allerdings, dass die Sicherheit immer an erster Stelle stehen müsse.

Er wies Befürchtungen zurück, dass mit dem früheren Impfbeginn in Großbritannien und den USA der Impfstoff in Deutschland knapp werden könne.

"Wir haben Verträge als Europäische Union, Großbritannien hat Verträge, die Vereinigten Staaten haben Verträge und jeder hat sich eben für das erste Quartal in diesen Verträgen auch entsprechende Mengen gesichert. Aber ich kann versichern, nicht weil die USA früher eine Zulassung haben, geht etwas von unseren Verträgen dann irgendwie weg oder wird früher woandershin ausgeliefert", so Spahn im ZDF.

