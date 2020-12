Mainz (ots) -Montag, 21. Dezember 2020, 22.25 UhrErstausstrahlung Joseph Ratzinger schrieb Geschichte, indem er nach nur acht Jahren sein Amt als Papst aufgab. Spiel- und Dokumentarfilmautor Christoph Röhl erzählt von einem Mann, der die katholische Kirche und ihre Werte bewahren wollte und sie stattdessen in ihre größte Krise führte. 3sat zeigt den Dokumentarfilm "Verteidiger des Glaubens" von Christoph Röhl am Montag, 21. Dezember 2020, um 22.25 Uhr in der 3satDokumentarfilmzeit in Erstausstrahlung.Christoph Röhl zeichnet Joseph Ratzingers Werdegang vom Priester über den Lehrstuhlinhaber bis zum Kardinal und schließlich zum Papst nach. Er entwirft dabei ein komplexes Bild der Machtstrukturen der katholischen Kirche. Nachdem Ratzinger in den 1960er-Jahren einige Jahre lang als Erneuerer gegolten hatte, sorgte er während seiner 30-jährigen Tätigkeit innerhalb des Vatikans - erst als Leiter der Glaubenskongregation, dann als Papst - maßgeblich für den Erhalt der Autorität der Kirche und des Vatikans. Er sah die Wahrheit ausschließlich in der Lehre der katholischen Kirche und sah die moderne Gesellschaft mit ihrem Relativismus als verloren an. Unter anderem sein Umgang mit den internationalen Missbrauchsskandalen, mit denen er schon seit den 1990er-Jahren konfrontiert war, zeigt, dass es ihm vornehmlich um den Schutz des Ansehens der Kirche ging, nicht um die Schicksale der Opfer. Seine Bemühungen, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, blieben halbherzig. Zum Schluss aber musste Papst Benedikt erkennen, dass sich seine größten Feinde in Wahrheit nicht außerhalb, sondern innerhalb der Kirche bewegten. Sogar im Kreis seiner engsten Vertrauten.Erzbischof Georg Gänswein, Erzbischof Charles Scicluna, Jesuit, Gymnasiallehrer und Autor Klaus Mertes, die ehemalige Ordensschwester und Theologin Doris Wagner, die Theologen Wolfgang Beinert und Hermann Häring sowie Ordenspriester Tony Flannery, Ordenspriester und Kirchenrechtler Thomas C. Doyle und das ehemalige Mitglied der vatikanischen Kinderschutzkommission Marie Collins erzählen, welche Rolle Ratzinger beim Aufbau eines Machtsystems im Vatikan unter Papst Johannes Paul II. spielte. Weiter beschreiben sie, inwiefern Ratzinger damit zu dem Vertrauensverlust beitrug, unter dem die katholische Kirche bis heute leidet. Christoph Röhl nimmt neben Joseph Ratzinger nicht nur den Vatikan selbst in den Blick, sondern zeigt auch den Einfluss, den Vorgänge in Landeskirchen in den USA, in Irland und in Lateinamerika hatten, und welche Rolle Laienorganisationen wie Legionäre Christi oder Het Werk für den Vatikan spielten.Vorab steht für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten der Dokumentarfilm "Verteidiger des Glaubens" als Video-Stream zur Verfügung: https://kurz.zdf.de/azdT/Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de (mailto:pressedesk@zdf.de) Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/dokumentarfilmzeit3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4791200