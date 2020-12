Gold hat im Dezember und Januar eigentlich immer recht gute Chancen für Kurssteigerungen. Diese Chance besteht nach den initialen Kurszuwächsen der vergangenen 2 Handelswochen zwar weiterhin im Raum, allerdings mehren sich die Anzeigen für eine kurzfristige Ausdehnung der Preisrückgänge. Was die Charts dazu sagen und wo Ihre Chancen liegen, erfahren Sie sowohl in der aktuellen Ausgabe von "Tickmill's täglichen Tradingideen" als auch in der Live-Besprechung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...