Rupertus Rothenhäuser wird die Funktion des CEO Brokerage vom Gründer Jan Brzezek übernehmen, der sich auf die Führung der Gruppe konzentriert und dort als Geschäftsführer verbleibt.Zürich - Die Crypto Finance Gruppe, ein Digital Asset Enabler für den Finanzsektor, verstärkt ihr Führungsteam mit der Ernennung von Rupertus Rothenhäuser zum CEO des Brokerage-Geschäfts per 15. Dezember 2020. Gleichzeitig übernimmt Patrick Heusser die Rolle des Head of Trading während er Unterstützung durch neue Teammitglieder in Vorbereitung auf die zu erwartende FINMA Lizenz zum Wertpapierhaus...

