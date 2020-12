In beiden Großstädten erlaubt die Telekom jetzt die 5G-Nutzung mit einer Datenrate von 1 Gbit/s. Dazu kommt der Ausbau im langsameren 2,1-GHz-Band. Die Telekom schaltet in Hannover 18 neue 5G Antennen ein. Das gab der Mobilfunkbetreiber am 14. Dezember 2020 bekannt. Diese stehen an sechs Standorten in den Stadtgebieten Calenberger Neustadt, Mitte und Vahrenwald-List und senden über die Frequenz 3,6 GHz. Auch in Bremen gehen 18 neue 5G-Antennen im Netz der Telekom in den Stadtgebieten Buntentor, Hastedt, Neuenland, Osterholz (2x) und ...

