Der neue Lockdown verunsichert die Anleger nicht mehr. Zykliker wie ThyssenKrupp zählen am Dienstag erneut zu den stärksten Werten an der Börse. Es überwiegt die Hoffnung, dass die Konjunktur durch die Impfstoff-Fortschritte bald wieder eine Erholung erfahren wird. Derweil kommt es nicht zum Verkauf des Grobblech-Werks in Duisburg.Laut Westdeutsche Allgemeine Zeitung wird die Schließung des Werks mit etwa 800 Beschäftigten vorbereitet. Dort werden Stahlbleche unter anderem für die Bauindustrie, ...

