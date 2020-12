Wien (www.anleihencheck.de) - In den USA dreht sich derzeit wieder alles um ein weiteres Konjunkturpaket, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Zudem hätten gestern die lang erhofften Impfungen mit dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer begonnen.Wenig prickelnd seien hingegen die heute anstehenden Datenveröffentlichungen. Der Empire State Index ziele hauptsächlich auf das verarbeitende Gewerbe (für den Staat New York) ab, welches in dieser Krise in einem geringeren Ausmaß direkt betroffen sei. Daher dürfte sich die nachteilige Corona-Dynamik nur wenig auf die Geschäftsstimmung auswirken. Der Index sollte im Dezember wieder eine Steigerung aufweisen können. Für die Industrieproduktion werde für Oktober ebenso ein Anstieg erwartet, diese habe zuletzt noch 5,6% unter dem Vorkrisenniveau gelegen. ...

