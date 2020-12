In Deutschland erreicht Angela Merkel mit ihrer kompromisslosen Politik angeblich höchste Zustimmungswerte. Ihr Schüler Markus Söder hat erkannt, dass dies in Deutschland ein Weg zum Erfolg ist. Merkels Rigidität in wichtigen Fragen wird ihr gerne als Geradlinigkeit und Charakterstärke ausgelegt. Unser Erfolgsautor Douglas Murray (Der Selbstmord Europas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...