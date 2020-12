Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939) wird an diesem Dienstag eine virtuelle Aktionärsversammlung durchführen. Es wird die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,14 Euro vorgeschlagen. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 6,19 Euro entspricht die Ausschüttung einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 2,26 Prozent. Die Zahlung soll am 15. Januar 2021 erfolgen (Ex-Dividenden Tag ist der 16. Dezember 2020). ...

