Original-Research: Pasofino Gold Ltd. - von hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt)

Einstufung von hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) zu Pasofino Gold Ltd.

Unternehmen: Pasofino Gold Ltd.

ISIN: CA7026571074



Anlass der Studie: Erstanalyse / Research Report

Letzte Ratingänderung:

Analyst:



Pasofino Gold Ltd.: Goldprojekt in Westafrika mit über 3,5 Mio. Unzen Ressource auf dem Weg zur Produktion



Pasofino Gold Ltd. (TSX-V: VEIN, WKN: A2PUFS; ISIN: CA7026571074) verfügt im westafrikanischen Liberia mit Dugbe über ein aussichtsreiches Goldprojekt. Für das Projekt liegen eine beträchtliche NI 43-101 konforme Gesamtressourcenschätzung von über 3,5 Mio. Unzen Gold sowie eine positive vorläufige Wirtschaftlichkeitsschätzung (PEA) vor.



Aktuell soll dasProjektpotential durch weitere Explorationsprogramme noch deutlich gesteigert und Dugbe im Rahmen einer Feasibility Studie im zweiten Halbjahr 2021 zur Produktionsreife gebracht werden. Darüber hinaus besteht in Kanada noch ein fortgeschrittenes Gold-Kupfer Projekt, für das ebenfalls bereits eine Ressourcenschätzung von mehr als 0,5 Mio. Unzen Goldäquivalente vorliegt.



Pasofino bearbeitet beide Projekte auf Optionsbasis. Nach Ausübung der Projektoptionen gehen jeweils rund die Hälfte der Projekte auf das Unternehmen über. Die Finanzierungsmittel für die anstehenden Weiterentwicklungsarbeiten stehen dem erfahrenen Management zur Verfügung. Spekulativ eingestellte Anleger können Einstiegschancen in die Aktie unter Berücksichtigung einer gewissen Haltedauer derzeit nutzen.

