Olten (ots) - CBRE Switzerland und der Arbeitnehmerverband Angestellte Schweiz haben erfolgreich einen neuen und zeitgemässen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) abgeschlossen. Der GAV tritt per 1. April 2021 in Kraft und integriert neu rund 700 Mitarbeitende in der Schweiz in einem einzigen Vertragswerk.Mit der Unterzeichnung eines neuen GAV haben CBRE Switzerland und Angestellte Schweiz die Weichen für eine konstruktive Sozialpartnerschaft gestellt, die den Mitarbeitenden und dem Unternehmen nachhaltig Stabilität und Sicherheit in einem schnelllebigen Geschäft gibt. Kernelemente des neuen GAV sind zukunftsweisende Regelungen betreffend Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Erhalt der Gesundheit der CBRE-Mitarbeitenden und Förderung von Aus- und Weiterbildungen. "Damit haben die Sozialpartner ein attraktives Vertragswerk geschaffen, das insbesondere mit der neu geschaffenen Elternzeit Signalwirkung für andere Unternehmen haben wird", so Karin Oberlin, Stv. Geschäftsführerin von Angestellte Schweiz. Eveline Venosta, People Director CBRE, ergänzt: "Gemeinsam mit den Angestellten Schweiz ist es uns gelungen, für die Mitarbeitenden moderne und sichere Arbeitsbedingungen zu schaffen, die gleichzeitig die Schnelllebigkeit der Branche berücksichtigen und dem Unternehmen die nötige Agilität lassen."Der abgeschlossene GAV harmonisiert die Anstellungsbedingungen für rund 700 Mitarbeitende in der Schweiz und wird auch bei künftigen Geschäftsübernahmen zur Anwendung kommen. Die Sozialpartner haben damit ein zentrales Element für betroffene Mitarbeitende implementiert.Der Gesamtarbeitsvertrag zwischen CBRE Switzerland und Angestellte Schweiz tritt per 1. April 2021 in Kraft und ersetzt den bisherigen GAV mit der Unia, den CBRE Ende August 2020 fristgerecht gekündigt hat.Über Angestellte SchweizDie Angestellten Schweiz sind seit mehr als 100 Jahren die Stimme der Angestellten in der Schweiz und vertreten deren Interessen in der Politik wie in Unternehmen. Ihren Mitgliedern bieten die Angestellten Schweiz ein umfassendes Angebot an Weiterbildungen, Beratungen, Dienstleistungen und Informationen - für das persönliche Weiterkommen jedes Einzelnen.Wir setzen uns sozialpartnerschaftlich, konstruktiv und zuverlässig zum Wohl des Werkplatzes Schweiz ein. Durch von uns ausgehandelte Gesamtarbeitsverträge profitieren rund eine halbe Million Angestellte von guten Arbeitsbedingungen, fairen Löhnen und sicheren Arbeitsplätzen.Über CBRE SwitzerlandCBRE Global Workplace Solutions erbringt mit mehr als 40'000 Mitarbeitenden integrierte Facility Management Services auf allen Kontinenten. In der Schweiz ist der Bereich GWS flächendeckend mit technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Facility Management Leistungen für Kunden aus allen Branchen tätig.Wir sind Teil der CBRE Konzerngruppe mit über 90.000 Mitarbeitenden in über 100 Ländern. Als weltweit grösster Immobiliendienstleister und Marktführer für technisches Facility Management, bieten wir ein internationales Arbeitsumfeld, das mit modernen Tools ausgestattet ist.Pressekontakt:Karin Oberlin, Stv. Geschäftsführerin Angestellte Schweiz, Tel +41 078 771 48 09, karin.oberlin@angestellte.chSarah Nyffeler, Mediensprecherin CBRE, Tel +41 79 715 7057,sarah.nyffeler@pineapple-friends.chOriginal-Content von: Angestellte Schweiz / Employés Suisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100006251/100861820