Wien (www.anleihencheck.de) - Der europäische Credit-Primärmarkt startete mit einem emissionslosen Tag in die Woche, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Es handele sich dabei um den bereits 27. Tag ohne Emission in diesem Jahr. Heute könnten hingegen Emittenten aus dem High-Yield-Segment für etwas Bewegung am Primärmarkt sorgen. So werde Casino Guichard Perrachon voraussichtlich eine EUR 300 Mio. Senior Anleihe (5NC2; erwartete Ratings: Caa1/B) platzieren, während der Human Resource Dienstleister House of HR einen EUR 200 Mio. 6NC2 Deal anstrebe. ...

