Mainz (ots) - Sonntag, 20. Dezember 2020, 20:15 Uhr im SWR FernsehenFrüher war mehr Lametta. Aber früher war generell vieles anders. Der SWR-Film "Lametta und lange Haare" erinnert an jene Weihnachtstage in den 70er Jahren mit Bonanza-Rad und Blockflöte unterm Weihnachtsbaum am Sonntag, 20. Dezember, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und im Anschluss in der ARD Mediathek.Erinnerungen an eine besondere ZeitDie SWR-Filmemacher Elmar Babst und Christopher Paul sowie Holger Wienpahl treffen Menschen im Südwesten, die von ihren Erinnerungen an die Weihnachtszeit in den 70ern erzählen. Da ist der Mainzer Friedrich Demmler, der in einem Spielwarenladen groß geworden ist und an Weihnachten auch mal heimlich eine riesige Carrera-Bahn mitten im Laden aufbaute. Oder der Pfälzer Spitzenkoch Martin Gehrlein aus Neupotz: Er feiert bis heute Weihnachten nach den gleichen Ritualen und mit den gleichen Mahlzeiten wie schon in seiner Kindheit. Im schwäbischen Albstadt leben die Schwestern Susanne Banhart und Eva Wohlgemuth, die an Weihnachten immer losziehen mussten, um mit ihren Instrumenten alten und kranken Menschen einen Glücksmoment zu bescheren. Sie selbst waren vor allem dann glücklich, wenn sie an Heiligabend beim Krippenspiel in der Kirche auftreten durften.Das sind nur drei von 15 sehr persönlichen Weihnachtsgeschichten im Südwesten der 70er Jahre. Es sind schöne, berührende, kleine Geschichten, die ein besinnliches Gesamtbild der Zeit entstehen lassen. Erinnerungen an jene Zeit, die wie aus einer anderen Welt erscheint und die zugleich vielen noch sehr nah ist: Weihnachten in den 70ern.Programmtipp:"Weihnachten in den 70ern - Lametta und lange Haare" am Sonntag, 20. Dezember 2020, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Die Sendung ist im Anschluss auch in der ARD Mediathek abrufbar.