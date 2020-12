FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES BP PRICE TARGET TO 475 (400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS OCADO PRICE TARGET TO 2525 (2530) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GREATLAND GOLD PRICE TARGET TO 33 (22) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP RAISES BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 715 (675) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3465 (3440) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 4389 (4219) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 3197 (3143) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES REDROW PRICE TARGET TO 632 (555) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 204 (199) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6850 PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1645 (1575) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES PLAYTECH PRICE TARGET TO 382 (336) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES POLYPIPE PRICE TARGET TO 561 (550) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 3800 (3500) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BAT PRICE TARGET TO 3900 (3870) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3300 (3200) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1750 (1410) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 1600 (1580) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 850 (840) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 5500 (5430) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BERKELEY GROUP TO 'NEUTRAL' (OW) - TARGET 4900 (5200) PENCE - JPMORGAN RAISES BARRATT DEVELOPMENTS TARGET TO 730 (590) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3400 (2910) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES COUNTRYSIDE PROPERTIES TARGET TO 470 (330) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 260 (230) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES REDROW TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 600 (520) PENCE - LIBERUM RESUMES B&M WITH 'BUY' - TARGET 600 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 1000 (1065) P - 'OW' - RPT/SOCGEN RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1010 (1000) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3300 (2800) PENCE - 'BUY'



