HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Ceconomy angesichts der vermeldeten Komplettübernahme der Media-Saturn Elektronikmärkte auf "Hold" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Analyst Thilo Kleibauer sieht in der Entscheidung einen wichtigen strategischen Meilenstein, wie er in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb. Die ungelöste Aktionärsfrage und der langjährige Streit mit der Kellerhals-Familienholding Convergenta seien über viele Jahre hinweg ein großes Hindernis gewesen./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2020 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007257503

CECONOMY-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de