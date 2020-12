Unterföhring (ots) -15. Dezember 2020. Große Stars treffen auf der TVOG-Bühne auf die größten Stimmen der Jubiläumsstaffel: Im Live-Finale von "The Voice of Germany" (20. Dezember, um 20:15 Uhr in SAT.1) singt Deutschlands Pop-Queen Sarah Connor mit der Schweizer Powerstimme Paula Dalla Corte (19, CH-Tägerwilen). Zoe Wees, 2017 Talent bei "The Voice Kids", performt ihren Welthit "Control" gemeinsam mit Vollblutrocker Oliver Henrich (39, Wülfrath). Michael Patrick Kelly harmoniert mit dem Gute-Laune-Duo Mael und Jonas (19 und 25, Koblenz). Duncan Laurence führt gemeinsam mit Realschullehrer Alessandro Pola (30, Karlsruhe) seinen ESC-Gewinnersong auf. Und Soulsängerin Joy Denalane sorgt vier Tage vor Heiligabend im Duett mit Samtstimme Tosari Uduyana (19, Hannover) für weihnachtliche Stimmung. Daneben singen die fünf Talente im Finale je einen Song zusammen mit ihren Coaches und können in einer dritten Performance solo überzeugen. Per Telefon- und SMS-Voting, sowie dieses Jahr erstmals auch kostenlos online unter www.thevoice.de (http://www.thevoice.de), küren die Zuschauer ihren Favoriten zu "The Voice of Germany" 2020.Diese Songs singen die TVOG-Finalisten mit den Gast-Stars:Team Samu/Rea: Paula Dalla Corte und Sarah Connor - "Bye Bye"Team Stefanie/Yvonne: Oliver Henrich und Zoe Wees - "Control"Team Nico: Mael & Jonas und Michael Patrick Kelly - "Beautiful Madness"Team Michael: Alessandro Pola und Duncan Laurence - "Arcade"Team Mark: Tosari Udayana und Joy Denalane - "Someday At Christmas"Das Finale von "The Voice of Germany" am 20. Dezember 2020, um 20:15 Uhr (x-apple-data-detectors%3A//7) live in SAT.1 sowie auf Joyn.Produzent ist Talpa Germany im Auftrag von SAT.1 und ProSieben.Weitere Infos rund um "The Voice of Germany" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2020Hashtag zur Show: TVOGPressekontakt:Katrin DietzCommunication & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: Katrin.Dietz@seven.one (mailto:Katrin.Dietz@seven.one)Photo Production & EditingKathrin Baumannphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: Kathrin.Baumann@seven.one (mailto:Kathrin.Baumann@seven.one)ProSieben / SAT.1Ein Unternehmen derSeven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: The Voice of Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102110/4791412