Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) geht in ihrem aktualisierten "Economic Outlook" von einem diesjährigen Einbruch der Weltwirtschaft um 4,2% aus. Im nächsten Jahr dürfte die wirtschaftliche Erholung von der Corona-Rezession dann zu einem Wachstum in Höhe von 4,2% führen und damit in etwa auf dem vor der Krise für 2020 erwarteten Niveau liegen. Ein Kommentar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...