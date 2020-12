Berlin - Der Anteil der positiven Corona-Tests in Deutschland ist erneut deutlich gestiegen. Nach Angaben des Laborverbandes ALM waren in der zurückliegenden Kalenderwoche vom 7. bis zum 13. Dezember 11,7 Prozent aller durchgeführten Tests positiv, in der Vorwoche waren es 10,4 Prozent.



Insgesamt wurden innerhalb von sieben Tagen 1,32 Millionen PCR-Tests durchgeführt - und damit etwa zehn Prozent mehr als in der Woche zuvor. Die Kapazität der 169 an der Erhebung des ALM teilnehmenden Labore aus dem ambulanten und stationären Bereich beträgt aktuell 1,82 Millionen Corona-Tests pro Woche, teilte der Verband am Dienstag mit. Damit gibt es bei der verfügbaren diagnostische Kapazität weiterhin eine leicht steigende Tendenz.

