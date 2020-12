Frankfurt (ots) -- Mit über 420.000 Beschäftigten eine der weltgrößten IT-Beratungsfirmen- Allen Topkunden weltweit werden Sprachdialogsysteme von Spitch nahegebracht- Sprachsysteme werden künftig in praktisch allen Branchen Einzug halten Die indische Tata Consulting Services (TCS), mit über 420.000 Beschäftigten eine der weltweit größten IT-Beratungsgesellschaften, hat die Schweizer Spitch AG für ihr renommiertes Business Accelerator Partner Program COIN (Co-Innovation Network) ausgewählt. Durch das Programm sollen den so genannten "Marquee Accounts", also den größten und wichtigsten TCS-Kunden, die Sprachsysteme von Spitch nahegebracht werden. Spitch gehört im Rahmen des COIN-Programms zur Business & Technology Services (B&TS) Group, die quer über alle Branchen hinweg geschäfts- und technologierelevante Dienste anbietet."TCS trägt damit der Erkenntnis Rechnung, dass Sprachdialogsysteme künftig in praktisch allen Branchen Einzug halten werden", freut sich Bernd Martin, Deutschland-Verantwortlicher bei der Spitch AG. Auch in Deutschland sei eine rege Nachfrage über unterschiedliche Branchen hinweg zu verzeichnen. Beispielhaft nennt er Finanzinstitute, Versicherungen, die Transport- und Logistikbranche, das Gesundheitswesen und die Öffentliche Verwaltung.Im diesjährigen "Gartner's Market Guide for Speech-to-Text Solutions" (STT-Lösungen) 2020 hat die renommierte Analystenfirma Spitch als Anbieter genannt, dessen Lösung zwölf der 17 Industriezweige abdeckt, mit denen sich Gartner in seiner Marktübersicht befasst. Die Spitch-Produkte setzen alle elf Sprech- und Sprachfeatures um, die im Bericht genannt werden. Der Gartner-Report ist unter https://www.gartner.com/en/documents/3983881 abrufbar. Die Gartner Group hatte Spitch bereits im Herbst des vorherigen Jahres als "cool vendor", also frei übersetzt "bemerkenswerten Anbieter" von Sprachdialogsystemen, eingeschätzt.Spitch: (http://www.spitch.ch) Das Schweizer Unternehmen Spitch gehört zu den technologisch führenden Entwicklern und Anbietern von Sprachsystemen für Unternehmen und Behörden. Die Systeme von Spitch sind heute schon in allen wesentlichen Branchen in Verwendung, in denen sich der Einsatz von Sprachtechnologien besonders anbietet. Dazu gehören Call- und Contact-Center, Banken und Versicherungen, Telekommunikationsfirmen, die Automobil- und Transportbranche, das Gesundheitswesen sowie der öffentliche Dienst. Der Einsatz professioneller Sprachsysteme ermöglicht Kosteneinsparungen bis zu 80 Prozent und führt mit immer besserer Technologie zu einer Steigerung der Kundenzufriedenheit. Auf der Kundenliste von Spitch stehen bspw. die Schweizer Bundesbahnen SBB, Swisscom und Swisscard.Pressekontakt:Weitere Informationen:Spitch AG, Kreuzstrasse 54, 8008 Zürich, Schweiz.Tel. + 41 44 542 82 66, E-Mail: info@spitch.ch,Web: www.spitch.chPR-Agentur: euromarcom public relations, Tel. +49 611 - 973150,E-Mail: team@euromarcom.de , Web: www.euromarcom.de,www.facebook.de/euromarcom (like if you like-:)Original-Content von: Spitch AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134046/4791485