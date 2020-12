Deutschland geht am Mittwoch, den 16. Dezember bis zum 10. Januar in einen harten Lockdown. Die Schließung von nicht lebensnotwendigen Geschäften in den letzten Wochen des Jahres könnte 3,5 Mrd. Euro an verlorener Gesamtwertschöpfung verursachen. Für Januar ist die Schätzung ähnlich. Unterdessen hat Deutschland sein Haushaltsbudget für 2021 angepasst. ...

