Linz (www.anleihencheck.de) - Der Ungarische Forint (HUF) hat seit letzter Woche nach der Einigung im EU-Haushaltsstreit an Stärke gewonnen und legte von 359,00 auf 353,00 zu, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Ungarn selbst sei einer der größten Profiteure des neuen 5-Jahres EU-Haushaltsplans und hätte sich mit einer langen Blockade selbst geschadet. Ungarns Premierminister Orban habe ein starkes Interesse an den EU-Geldern, um 2022 wiedergewählt zu werden. Dafür nehme er auch in Kauf, dass Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit und die freie Meinungsäußerung künftig vom Europäischen Gerichtshof geprüft würden. Normalerweise würden derartige Rechtsstreitigkeiten ein bis zwei Jahre dauern. Darauf scheine Orban zu setzen, denn in zwei Jahren sei die Wahl schon geschlagen. EU-Vertreter seien jedoch zuversichtlich, dass derartige Prüfungen in wenigen Monaten abgeklärt werden könnten. ...

