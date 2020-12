Man werde dem Unternehmen an diesem Dienstag entsprechende Vorschläge unterbreiten, kündigte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) in Frankfurt an.Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte zuvor in Interviews beklagt, dass mit den Piloten der Kerngesellschaft bislang noch kein langfristiger Sanierungsvertrag zu Einsparungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...