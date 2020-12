DGAP-News: Montega AG / Schlagwort(e): Kooperation

Mit viel Dynamik ins Jahr 2021 - Montega und Privatbank DONNER & REUSCHEL schließen tiefgehende strategische Partnerschaft



15.12.2020 / 12:52

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Privatbank DONNER & REUSCHEL und Montega haben heute eine umfassende strategische Partnerschaft im Kapitalmarktbereich beschlossen. DONNER & REUSCHEL zeichnet sich durch jahrzehntelange Erfahrung sowie eine exzellente Reputation aus und betreut Vermögenswerte von über 26 Mrd. Euro. Im Handel von Aktien verfügt das Bankhaus über eines der größten Teams in Deutschland. Montega wiederum hat sich seit der Gründung vor zwölf Jahren durch seinen konsequenten Fokus auf mittelständische Unternehmen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und spezialisierte Nebenwerte-Investoren als eines der führenden unabhängigen Researchhäuser im deutschsprachigen Raum etabliert.



Fortan werden beide Gesellschaften ihre Expertise und Netzwerke bündeln und gemeinsam Kapitalmaßnahmen wie Börsengänge, Kapitalerhöhungen oder Umplatzierungen für Emittenten aus der gesamten D-A-CH-Region durchführen. Auch im Bereich des Handels von Aktien werden DONNER & REUSCHEL und Montega künftig eng zusammenarbeiten und dabei wie gewohnt eine hohe Kundenorientierung und Dienstleistungsqualität aufweisen. Darüber hinaus ermöglicht die wegweisende Partnerschaft den Emittenten im Netzwerk von Montega vereinfachten Zugang zu Lösungen im Bereich Structured Finance. Beide Partner eint dabei eine hohe Integrität sowie der starke Fokus auf den Mittelstand.



Alexander Braun, Vorstand der Montega AG, beleuchtet die Hintergründe der Zusammenarbeit: "In den vergangenen Jahren hat sich Montega ein starkes Netzwerk aus Emittenten und Investoren aufgebaut. Durch die Partnerschaft mit DONNER & REUSCHEL werden wir unsere Kunden in Zukunft noch umfassender betreuen können. Das erste gemeinsame Projekt haben wir in Form einer sehr erfolgreichen Kapitalerhöhung bereits umgesetzt. Es freut mich sehr, dass unsere Teams so gut zusammen funktionieren und dabei den gleichen Qualitätsanspruch verfolgen. Die Kunden werden sehr schnell merken, dass diese Partnerschaft großen Mehrwert bietet."



Marcus Vitt, Vorstandssprecher von DONNER & REUSCHEL, ergänzt, dass sich gezeigt hat, dass die hohe Kompetenz und gelebte Kundenzentrierung beider Partner herausragend zueinander passen. Auch sei die gelebte Nähe des Managements zu den Kunden beiderseits ein wichtiger Erfolgsfaktor, um schnelle und belastbare Wege und Entscheidungen für die gemeinsamen Kunden zu erreichen.





Über Montega

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.



Über DONNER & REUSCHEL

Das Traditionshaus mit Sitz in Hamburg, Kiel und München setzt auf qualifizierte und umfassende Beratung für vermögende Privatkunden, Unternehmer und Immobilienkunden sowie institutionelle und Capital Markets Kunden. Im Jahr 1798 wurde die Hamburger CONRAD HINRICH DONNER Bank von dem 24-jährigen Kaufmann und Reeder Conrad Hinrich Donner gegründet. Im Jahr 1990 stellte sich mit der SIGNAL IDUNA Gruppe ein starker Partner und Aktionär an die Seite des Bankinstituts. Im Oktober 2010 schlossen sich die Hamburger CONRAD HINRICH DONNER Bank und das Münchner Bankhaus Reuschel & Co. zu DONNER & REUSCHEL zusammen.



Presse- und Investorenkontakt

Montega AG

Patrick Speck

Schauenburgerstraße 10

20095 Hamburg

Tel.: 040/ 41111 3770

Mail: p.speck@montega.de





- Ende der Pressemitteilung -



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren DISCLAIMER unter https://www.montega.de +++

Hamburg, 15.12.2020 - Die traditionsreichehaben heute eine. DONNER & REUSCHEL zeichnet sich durch jahrzehntelange Erfahrung sowie eine exzellente Reputation aus und betreut Vermögenswerte von über 26 Mrd. Euro. Im Handel von Aktien verfügt das Bankhaus über eines der größten Teams in Deutschland. Montega wiederum hat sich seit der Gründung vor zwölf Jahren durch seinen konsequenten Fokus auf mittelständische Unternehmen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und spezialisierte Nebenwerte-Investoren als eines der führenden unabhängigen Researchhäuser im deutschsprachigen Raum etabliert.Fortan werden beide Gesellschaften ihre Expertise und Netzwerke bündeln und gemeinsamfür Emittenten aus der gesamten D-A-CH-Region durchführen. Auch im Bereich deswerden DONNER & REUSCHEL und Montega künftig eng zusammenarbeiten und dabei wie gewohnt eine hohe Kundenorientierung und Dienstleistungsqualität aufweisen. Darüber hinaus ermöglicht die wegweisende Partnerschaft den Emittenten im Netzwerk von Montega vereinfachten Zugang zu. Beide Partner eint dabei eine hohe Integrität sowie der starke Fokus auf den Mittelstand., Vorstand der Montega AG, beleuchtet die Hintergründe der Zusammenarbeit: "In den vergangenen Jahren hat sich Montega ein starkes Netzwerk aus Emittenten und Investoren aufgebaut. Durch die Partnerschaft mit DONNER & REUSCHEL werden wir unsere Kunden in Zukunft noch umfassender betreuen können. Das erste gemeinsame Projekt haben wir in Form einer sehr erfolgreichen Kapitalerhöhung bereits umgesetzt. Es freut mich sehr, dass unsere Teams so gut zusammen funktionieren und dabei den gleichen Qualitätsanspruch verfolgen. Die Kunden werden sehr schnell merken, dass diese Partnerschaft großen Mehrwert bietet.", Vorstandssprecher von DONNER & REUSCHEL, ergänzt, dass sich gezeigt hat, dass die hohe Kompetenz und gelebte Kundenzentrierung beider Partner herausragend zueinander passen. Auch sei die gelebte Nähe des Managements zu den Kunden beiderseits ein wichtiger Erfolgsfaktor, um schnelle und belastbare Wege und Entscheidungen für die gemeinsamen Kunden zu erreichen.Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.Das Traditionshaus mit Sitz in Hamburg, Kiel und München setzt auf qualifizierte und umfassende Beratung für vermögende Privatkunden, Unternehmer und Immobilienkunden sowie institutionelle und Capital Markets Kunden. Im Jahr 1798 wurde die Hamburger CONRAD HINRICH DONNER Bank von dem 24-jährigen Kaufmann und Reeder Conrad Hinrich Donner gegründet. Im Jahr 1990 stellte sich mit der SIGNAL IDUNA Gruppe ein starker Partner und Aktionär an die Seite des Bankinstituts. Im Oktober 2010 schlossen sich die Hamburger CONRAD HINRICH DONNER Bank und das Münchner Bankhaus Reuschel & Co. zu DONNER & REUSCHEL zusammen.Montega AGPatrick SpeckSchauenburgerstraße 1020095 HamburgTel.: 040/ 41111 3770Mail: p.speck@montega.de- Ende der Pressemitteilung -+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren DISCLAIMER unter https://www.montega.de +++

15.12.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de