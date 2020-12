Der europäische Branchenverband erwartet, dass im laufenden Jahr in der EU insgesamt 18,7 Gigawatt Photovoltaik-Leistung zugebaut werden. Damit wird 2021 zum zweitbesten Jahr der Branche. Mit Neuinstallationen von 4,8 Gigawatt ist Deutschland der größte Markt. In 2024 soll der Zubau EU-weit bei 35 Gigawatt liegen.Trotz Corona-Pandemie kann die europäische Photovoltaik-Branche auf hervorragende Geschäfte zurückblicken: Der EU-Markt wächst 2020 um elf Prozent, wie der EU Market Outlook for Solar Power des Branchenverbandes Solarpower Europe zeigt. Insgesamt 18,7 Gigawatt Leistung werden neu installiert. ...

