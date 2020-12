DJ Luther begleitet ersten Antrag auf WSF-Garantien für Anleihen von Mittelständlern

DGAP-Media / 2020-12-15 / 12:33 *Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft hat die Einreichung eines ersten Antrags für das neue Standardprodukt des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) ??zGarantien für Anleihen" für einen deutschen Mittelständler rechtlich begleitet. Beantragt wurde eine 90-prozentige Garantie des WSF für eine Anleihe im Volumen von bis zu EUR 28 Mio. Die Mittel sollen insbesondere in das Working Capital zur Finanzierung der derzeit anlaufenden Aufträge fließen. * Die Firmengruppe, die 2019 einen Umsatz von gut EUR 100 Mio. erwirtschaftete, hat durch die Corona-Pandemie vorübergehend mit rückläufigen Umsätzen und Ergebnissen zu kämpfen. Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft hat gemeinsam mit der BankM AG die Einreichung eines ersten Antrags für das neue Standardprodukt begleitet. Der im März gestartete WSF ist ein EUR 600 Mrd. umfassendes Hilfsprogramm des Bundes. Der WSF dient der Stabilisierung von Unternehmen der Realwirtschaft. Es soll Unternehmen dabei unterstützen, Liquiditätsengpässe zu überwinden und die Rahmenbedingungen für eine Stärkung der Kapitalbasis von Unternehmen zu schaffen. Waren anfangs nur Garantien für Anleihen im Rahmen einer individuellen Strukturierung mit einem Volumen von mehr als EUR 100 Mio. vorgesehen, hat der WSF sein Instrumentarium Ende Oktober um Anleihegarantien ab EUR 5 Mio. erweitert. Hier hatte sich insbesondere der Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen eingebracht, dessen Präsident Luther-Partner Ingo Wegerich ist. Viele Banken sind in der durch Covid 19 bedingten Situation nicht bereit, ihr Engagement zu erweitern oder Neukredite zu vergeben. Die Banken haben hier ein eigenes Ausfallrisiko und einen hohen Dokumentationsaufwand, da der WSF Ausfallbürgschaften auf Kredite nur in Höhe von 90 Prozent vergibt. Durch das neue Standardprodukt sind die Unternehmen somit nicht mehr vom Wohlwollen der Hausbank abhängig, sondern können sich hausbankunabhängig über den Kapitalmarkt finanzieren. *Für die Firmengruppe: * Luther, Capital Markets, Banking & Finance: Ingo Wegerich (Partner) Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Mit einem umfassenden Angebot in allen wirtschaftlich relevanten Feldern der Rechts- und Steuerberatung ist Luther eine der führenden deutschen Wirtschaftskanzleien. Die Full-Service-Kanzlei ist mit mehr als 420 Rechtsanwälten und Steuerberatern in zehn deutschen Wirtschaftsmetropolen vertreten sowie mit zehn Auslandsbüros in wichtigen Investitionsstandorten und Finanzplätzen Europas und Asiens präsent. Zu ihren Mandanten zählen große und mittelständische Unternehmen sowie die öffentliche Hand. Luther verfügt über enge Beziehungen zu Wirtschaftskanzleien in allen maßgebenden Jurisdiktionen. In Kontinentaleuropa ist Luther Teil einer Gruppe von unabhängigen, in ihren jeweiligen Ländern führenden Kanzleien, die seit vielen Jahren ständig bei grenzüberschreitenden Mandaten zusammenarbeiten. Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH verfolgt einen unternehmerischen Ansatz: Alle Beratungsleistungen richten sich am größtmöglichen wirtschaftlichen Nutzen für den Mandanten aus. Die Erarbeitung unternehmerisch sinnvoller und dauerhaft tragfähiger Lösungen steht im Mittelpunkt. Alle Rechtsanwälte und Steuerberater bringen ein interdisziplinäres Aufgabenverständnis mit und haben langjährige Erfahrung in der fachübergreifenden Zusammenarbeit. 2019 wurde Luther von JUVE als ??zKanzlei des Jahres 2019" ausgezeichnete. Weitere Informationen finden Sie unter:www.luther-lawfirm.com [1] *Pressekontakt Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH* Saskia Leininger saskia.leininger@luther-lawfirm.com Telefon +49 221 9937 24679 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Schlagwort(e): Finanzen 2020-12-15 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 1155307 2020-12-15 1: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a9315aafde5861d2b13e059b3c902b33&application_id=1155307&site_id=vwd&application_name=news

