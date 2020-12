Simpson Thacher Bartlett LLP meldete heute, dass Antonio Bavasso sein Kanzleibüro in London unterstützen und die Rolle eines Partners im Bereich Kartell- und Handelsrecht übernehmen wird.

Bavasso ist in erster Linie als führender Anwalt für Kartellrecht und Rechtsverordnungen bekannt und blickt auf mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in einigen der bekanntesten und Präzedenzfall schaffenden internationalen Fusions-, Verhaltens- und Rechtsstreitsfälle zurück. Er berät Mandanten in einer Vielzahl von Branchen, einschließlich dem Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor, in vielen verschiedenen Angelegenheiten vor der Europäischen Kommission, Wettbewerbsbehörde des Vereinigten Königreichs und anderen globalen Wettbewerbsbehörden.

"Antonio verfügt über die für unsere Mandanten wichtige umfassende Erfahrung, nachdem er bei den bekanntesten Transaktionen der letzten Jahre bei Fragen zum Kartellrecht Rechtsbeistand geleistet hat. Dank dieser Erfahrung werden wir unseren in ganz Europa tätigen Mandanten hochwertige Beratungen sowohl bei der Bewältigung komplexer Transaktionen als auch bei der Zurechtfindung in der Durchsetzungslandschaft bieten können.", sagte Bill Dougherty, Vorsitzender des Executive Committee von Simpson Thacher. "Wir freuen uns sehr, ihn in unserer Kanzlei zu begrüßen."

Die Kartellrechts- und Handelsregulierungsabteilung von Simpson Thacher berät Unternehmen in allen großen Branchen bezüglich ihrer globalen Kartell- und Wettbewerbserfordernisse sowie hinsichtlich regulatorischer Angelegenheiten, die sich auf ihre Interessen und Tätigkeiten in der ganzen Welt auswirken. Die Kanzlei leistet seinen Kunden Rechtsbeistand in allen Kartellrechtsdurchsetzungs-, Rechtsstreits- und Untersuchungsangelegenheiten von Kartellaktivitäten und anderen wettbewerbswidrigen Tätigkeiten bis hin zu Rechtsstreitigkeiten privater Kartellaktionen sowie in Regulierungs- und Wettbewerbsfragen, die grenzüberschreitende Aktivitäten betreffen, wie Handelsverordnungen und wirtschaftliche Sanktionen.

"Antonio ist im gesamten Markt für sein ausgezeichnetes Urteilsvermögen und seine Fähigkeit bekannt, Mandanten aufschlussreiche und praktische Beratungen bei hochrangigen, grenzüberschreitenden Transaktionen sowie bei komplexen Kartellrechtsstreits- und Durchsetzungsangelegenheiten zu bieten. Diese Vielfältigkeit an Erfahrungen macht aus ihm die perfekte Person für Simpson Thacher und eine hervorragende Ergänzung für sowohl unsere globale M&A-Abteilung als auch unsere Kartellrechts- und Handelsregulierungsabteilung und bildet die Grundlage für den weiteren Ausbau unserer europäischen Kartell- und Wettbewerbsrechtspraxis", sagte David Vann, Leiter für Kartellrecht für Europa und Asien bei Simpson Thacher.

"Vor dem Hintergrund der Raffinesse und Vielfärligkeit seiner Erfahrung wird Antonio für unsere Mandanten von enormem Wert sein und einen ausgezeichneten Zuwachs für unsere herausragende Gruppe von Anwälten in London darstellen", ergänzte Jason Glover, Managing Partner des Lononer Kanzleibüros. "Zusammen mit der kürzlichen Beförderung von Étienne Renaudeau zum Partner erwarten wir, dass David, Antonio und Étienne das zukünftige Wachstum unserer europäischen kartellrechtlichen Praktiken ankurbeln werden."

Bavasso wechselt von der Kanzlei Allen Overy LLP, in der er Co-Head of the Global Antitrust Practice und Co-Head of the Telecoms, Media and Technology Practice war. Er ist sowohl im Vereinigten Königreich als auch in Italien zugelassen und verfügt über einen J.D., magna cum laude, von der Universität Florenz sowie einen Ph.D. vom University College London, an der er Gastdozent ist. Außerdem ist er Mitbegründer und Co-Director des Jevons Institute for Competition Law and Economics. Bavasso ist darüber hinaus ein regierungsunabhängiger Berater für unilaterale Praktiken und die Fusionskontrolle für das International Competition Network von Wettbewerbsbehörden.

