WIESBADEN (ots) - Das "Dashboard Deutschland" ist online: Mit dem interaktiven Portal bündelt das Statistische Bundesamt (Destatis) hochaktuelle Daten zu den Themenbereichen Wirtschaft und Finanzen sowie Gesundheit und Mobilität. Zum Start bietet das im Auftrag des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI), des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) entwickelte Dashboard bereits mehr als 100 Indikatoren. Das Angebot ist für mobile Endgeräte optimiert und ohne Registrierung frei zugänglich.Im "Dashboard Deutschland" werden Indikatoren der amtlichen Statistik ergänzt um hochfrequente Informationen anderer Datenanbieter. Im Ergebnis bietet das Dashboard ein umfassendes Bild der aktuellen Situation Deutschlands. In der aktuellen Lage dient das Angebot auch als Gradmesser für die Corona-Krise. So enthält das Dashboard beispielsweise aktuelle Zahlen zu gewährten Corona-Hilfen für Unternehmen aus dem Konjunkturpaket der Bundesregierung (z. B. Überbrückungshilfen, Novemberhilfen sowie bewilligte Kredite aus dem KfW-Sonderprogramm). Im Bereich Gesundheit bietet das Portal die wichtigsten Informationen des Robert Koch-Instituts zur aktuellen Pandemiesituation und im Bereich "Mobilität" täglich aktualisierte Mobilitätsindikatoren und Bewegungsdaten auf Basis von Mobilfunkdaten. Erklärende Texte erleichtern den Nutzerinnen und Nutzern die Interpretation der visualisierten Ergebnisse.Dr. Georg Thiel, Präsident des Statistischen Bundesamtes: "Mit dem konsequent nach dem Mobile First'-Ansatz entwickelten ,Dashboard Deutschland' leistet das Statistische Bundesamt einen wichtigen Beitrag zur Open-Data-Strategie der Bundesregierung. Wir machen damit hochwertige statistische Informationen leicht zugänglich und unterstützen den faktenbasierten demokratischen Diskurs. Ich danke unseren Partnern - den drei initiierenden Ministerien und den Datenanbietern, mit denen wir kooperieren - für ihr Vertrauen in unser Haus als zukunftsorientierter Datenmanager und Informationsdienstleister."Zum Start bietet das "Dashboard Deutschland" bereits grundlegende Möglichkeiten zur Datenanalyse und zum Teilen von Inhalten. Bis Mitte 2021 werden sowohl das Indikatoren-Angebot als auch technische Funktionalitäten weiter ausgebaut. Das "Dashboard Deutschland" ist kostenfrei und ohne Registrierung nutzbar und über die Internetauftritte des BMI, BMF, BMWi, des Statistischen Bundesamtes sowie direkt unter www.dashboard-deutschland.de erreichbar.