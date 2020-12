Nach einer Reihe von Ladeinfrastruktur-Initiativen in anderen europäischen Ländern kündigt McDonald's nun auch für Deutschland den Aufbau von Ladegeräten im großen Stil an. So werden alle 1.054 deutschen Filialen von McDonald's, die über einen McDrive verfügen, bis 2025 mit Schnellladesäulen ausgestattet. Allein im kommenden Jahr sollen 200 Standorte erschlossen werden. Laut der deutschen Webseite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...