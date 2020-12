DGAP-Ad-hoc: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Prognose/Jahresergebnis

Klöckner & Co SE: Operatives Ergebnis im Geschäftsjahr 2020 deutlich über den Erwartungen



15.12.2020 / 13:18 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Im Verlauf des vierten Quartals hat sich die Erholung der Stahlnachfrage stärker als zuvor erwartet fortgesetzt. Gleichzeitig hat sich das verbesserte Preisniveau bereits positiv auf das operative Ergebnis (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten der Klöckner & Co SE ausgewirkt. Von diesen positiven Marktentwicklungen konnte Klöckner & Co durch das fortgeschrittene Transformationsprojekt "Surtsey" überproportional profitieren. Die Klöckner & Co SE rechnet daher für das Gesamtjahr 2020 entgegen der bisherigen Erwartung eines EBITDA in Höhe von 75-95 Mio. € nun vielmehr mit einem EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten von 105-115 Mio. € und weiterhin mit einem deutlich positiven Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit.



Darüber hinaus wird erwartet, dass die Markterholung sich auch zu Beginn des neuen Jahres fortsetzen und in Verbindung mit den nun stark zunehmenden Digitalisierungs- und Restrukturierungseffekten aus dem Projekt "Surtsey" zu einem im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich verbesserten operativen Ergebnis vor wesentlichen Sondereffekten im ersten Quartal 2021 führen wird.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Für die Definitionen der Begriffe EBITDA und EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten wird auf unsere Homepage (abrufbar unter https://www.kloeckner.com/de/glossar.html) bzw. den Geschäftsbericht 2019, S. 273 (abrufbar unter https://www.kloeckner.com/de/investoren/publikationen.html) verwiesen.

15.12.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de