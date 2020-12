DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:06 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.672,75 +0,58% +13,58% Euro-Stoxx-50 3.521,38 +0,50% -5,97% Stoxx-50 3.076,38 +0,06% -9,60% DAX 13.318,60 +0,72% +0,53% FTSE 6.514,24 -0,27% -13,40% CAC 5.545,22 +0,31% -7,24% Nikkei-225 26.687,84 -0,17% +12,81% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 178,51 0,09

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,03 46,99 +0,1% 0,04 -16,1% Brent/ICE 50,22 50,29 -0,1% -0,07 -17,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.844,88 1.828,00 +0,9% +16,88 +21,6% Silber (Spot) 24,21 23,88 +1,4% +0,33 +35,6% Platin (Spot) 1.021,50 1.009,85 +1,2% +11,65 +5,9% Kupfer-Future 3,52 3,52 -0,1% -0,00 +24,5%

Nachdem die Ölpreise zu Wochenbeginn mit den beginnenden Corona-Impfungen und der Hoffnung auf eine steigende Nachfrage auf den höchsten Stand seit März geklettert waren, zeigen sich die Preise aktuell wenig verändert. Die Internationale Energie-Agentur (IEA) rechnet damit, dass es noch einige Monate dauern wird, bis die Impfungen gegen das Coronavirus die globale Ölnachfrage ankurbeln. In ihrem monatlichen Ölmarktbericht senkte die IEA ihre Prognose für die Erholung der Ölnachfrage im Jahr 2021 leicht. Die Agentur reduzierte auch ihre Nachfrageprognose für das letzte Quartal 2020.

AUSBLICK AKTIEN USA

Hinweise auf eine Annäherung bei den Verhandlungen um ein neues US-Konjunkturpaket dürften der Wall Street am Dienstag zu einem Plus verhelfen. Die Zeit für den Kongress werde wegen der anstehenden Weihnachtspause jedoch langsam knapp, so ein Teilnehmer. Der Future auf den S&P-500 steigt aktuell um 0,6 Prozent. Für Impulse könnten die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. "Es ist eng", so Hani Redha, Portfoliomanager bei PineBridge Investments zum Stimuluspaket. "Es gibt Chancen, noch eine Einigung zu erzielen, was natürlich eine tolle Überbrückung bis zum Frühjahr wäre." Gleichwohl sind die Blicke bereits auf die Ergebnisse der Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch gerichtet. Der Wahlsieg des künftigen US-Präsidenten Joe Biden ist durch die Abstimmung der Wahlleute aus allen Bundesstaaten des Landes bestätigt worden. Für die Apple-Aktie geht es vorbörslich leicht nach oben. Der US-Konzern will offenbar die Produktion des iPhone im ersten Halbjahr 2021 auf 96 Millionen Einheiten erhöhen. Das sei eine Steigerung um knapp 30 Prozent zum Vorjahreszeitraum, berichtete die japanische Zeitung Nikkei Asia unter Berufung auf nicht genannte Quellen. Im Gesamtjahr könne Apple auf 230 Millionen iPhones kommen, das wäre dann eine Steigerung um 20 Prozent im Vergleich zu 2019, hieß es weiter.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Import- und Exportpreise November Importpreise PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm 14:30 Empire State Manufacturing Index Dezember PROGNOSE: 5,4 zuvor: 6,3 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung November Industrieproduktion PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 73,0% zuvor: 72,8% 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte tendieren freundlich. Händler verweisen auf gute Konjunkturdaten aus China. Auch dürften einige Anleger auf eine Einigung bei den Post-Brexit-Verhandlungen hoffen. Das Umfeld bleibt indes schwierig: Nach Deutschland haben nun auch die Niederlande einen harten Lockdown angekündigt. Zudem dürfte das US-Hilfspaket geringer ausfallen. Nach bislang geplanten rund 900 Milliarden Dollar zeichnet sich nun eine Größenordnung von nur etwa 750 Milliarden Dollar ab. Mit Blick auf einzelne Sektoren sind Automobilwerte gefragt, aber auch Chemiewerte wie BASF (plus 1,3 Prozent). Wie ein Händler anmerkt, habe der Chemiesektor im November Rekordaufträge aus der Automobilindustrie erhalten. Das spreche für einen starken Dezember und ein starkes erstes Quartal 2021. VW gewinnen 5,3 Prozent - hier wird mit Erleichterung zur Kenntnis genommen, dass VW-Vorstandschef Herbert Diess den Konzern auch in den nächsten Jahren führen wird. Aber auch Aussagen zur Steigerung der Effizienz und der Optimierung der Materialkosten werden positiv gesehen. Der Sektorindex gewinnt 1,8 Prozent. Auch Stahlwerte sind gesucht. Nach einer Prognose-Anhebung steigen Outokumpu um 11 Prozent. Thyssenkrupp und Arcelormittal legen ebenfalls deutlich zu. Für H&M geht es nach Umsatzzahlen 3,4 Prozent nach unten. Diese sind schlecht ausgefallen, was nach Einschätzung aus dem Handel erwartet worden war. Ceconomy haussieren um 28 Prozent. Hier sei ein jahrelanges Gerangel zwischen dem Unternehmen und der Gründerfamilie von Media Markt, Kellerhals, beigelegt worden.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:27h Mo, 17:09 Uhr % YTD EUR/USD 1,2158 +0,10% 1,2142 1,2128 +8,4% EUR/JPY 126,37 +0,04% 126,35 126,18 +3,7% EUR/CHF 1,0768 -0,02% 1,0782 1,0773 -0,8% EUR/GBP 0,9091 -0,20% 0,9105 0,9097 +7,4% USD/JPY 103,95 -0,07% 104,06 104,04 -4,4% GBP/USD 1,3372 +0,31% 1,3340 1,3331 +0,9% USD/CNH (Offshore) 6,5337 +0,05% 6,5377 6,5344 -6,2% Bitcoin BTC/USD 19.319,50 +0,16% 19.163,75 19.163,25 +167,9%

Im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch gibt es am Devisenmarkt nur wenig Bewegung. Die Fed dürfte wahrscheinlich einen Ausblick darüber veröffentlichen, wie lange sie erwartet, ihr aktuelles Programm zum Erwerb von Wertpapieren fortzusetzen. Änderungen am Volumen der Käufe sind nicht zu erwarten, wie aus jüngsten Interviews und öffentlichen Äußerungen von Fed-Offiziellen hervorgeht.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Einträchtig abwärts ist es am Dienstag mit den Aktienindizes in Ostasien und Australien gegangen. Dabei hielten sich nach uneinheitlichen Vorgaben aus den USA, wo Technologieaktien besser liefen als der breite Markt, die Abgaben aber in Grenzen. Die Sorgen vor der nur schwer einzudämmenden Corona-Pandemie ließ keine Kauflaune aufkommen. In Südkorea drohen wieder Maßnahmen zum Einhalten sozialer Distanz, nachdem es zu einer lokalen Ausweitung der Infektionszahlen gekommen ist. In Tokio büßte der Nikkei-Index nach einer Erholung im Späthandel lediglich 0,2 Prozent ein. Für etwas Zuversicht könnte hier gesorgt haben, dass die Regierung Berichten zufolge über ein mögliches drittes Maßnahmenpaket zur Dämpfung der Folgen der Pandemie nachdenkt. Die chinesischen Börsen tendierten ebenfalls leichter. Dass die Industrieproduktion im November in China im Jahresvergleich einen Tick stärker als erwartet um 7 Prozent angezogen hatte, sorgte für keinen stärkeren positiven Impuls. Auch nicht, dass die Einzelhandelsumsätze den vierten Monat in Folge zulegten. Es ist ohnehin bereits bekannt, dass die Wirtschaft in China längst wieder brummt.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt präsentieren sich am Dienstag wenig verändert. Damit zeigen die sich ausweitenden Lockdowns in Europa bislang nur einen geringen Einfluss auf das Geschehen. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Stimmung bei einer zu erwartenden baldigen Eintrübung der Wirtschaftsdaten in Europa halten wird. Allerdings setzen Anleger auf eine massive Wachstumserholung dank der bald zur Verfügung stehenden Impfstoffe.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Heidelcement will mit CO2-Abscheidung in Norwegen 2024 starten

Heidelbergcement will ab 2024 in seinem ersten Zementwerk im großen Maßstab das Treibhausgas CO2 abscheiden. Mit dem Bau der seit Jahren geplanten Anlage im norwegischen Brevik werde umgehend begonnen, teilte der Baustoffkonzern mit. Am Dienstag beschloss das norwegische Parlament die weitgehende Finanzierung des Projektes, bei dem jährlich 400.000 Tonnen CO2 abgeschieden und dauerhaft in leeren Öl- und Gasfeldern der Nordsee gespeichert werden soll.

Symrise stoppt nach Cyber-Attacke Produktion teilweise

Die Symrise AG ist das Opfer einer Cyber-Attacke geworden. Betroffen seien die Kommunikationssysteme des Unternehmens, sagte ein Sprecher des Duft- und Aromenherstellers aus Holzminden. Am Wochenende hätten Mitarbeiter keinen Zugang mehr zu ihren Computern gehabt, daraufhin seien aus Sicherheitsgründen auch Teile der Produktion gestoppt worden. Andere liefen allerdings weiter.

Ceconomy-CEO: Convergenta wird nach Transaktion "normaler Aktionär"

