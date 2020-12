DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

RKI-Präsident: Lage so ernst wie noch nie in der Pandemie

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, hat vor einer weiteren Verschärfung der Corona-Pandemie gewarnt und eindringlich an die Deutschen zur Einhaltung der Hygieneregeln appelliert. "Die Lage ist so ernst wie sie noch nie war in dieser Pandemie", sagte Wieler in Berlin. "Die Fallzahlen sind insgesamt so hoch wie nie und sie steigen weiter an. Die Gefahr besteht, dass sich die Situation weiter verschlimmert und es damit immer schwieriger wird, mit der Pandemie und ihren Folgen umzugehen."

Spahn erhöht Druck auf EU-Zulassungsbehörde zu Corona-Impfstoff

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat den Druck auf die Europäische Arzneimittelbehörde EMA erhöht, den Covid-19-Impfstoff von Biontech und Pfizer noch vor Weihnachten zuzulassen. Mit Blick auf widersprüchliche Medienberichte zum genauen Termin der Zulassung sei es auch seine Information, dass es "vor Heiligabend" erreicht werden solle. Spahn hatte sich bereits im ZDF-"heute journal" zuversichtlich gezeigt, "dass es noch vor Weihnachten eine Zulassung gibt".

Spahn: 60 Prozent der Bevölkerung könnte Ende des Sommers geimpft sein

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erwartet, dass bis Ende des Sommers rund 60 Prozent der deutschen Bevölkerung gegen das Coronavirus geimpft sein könnten. Im ZDF sagte der CDU-Politiker am Montagabend, dass dann mit einem solchen Umfang an wirkungsvollen Impfdosen gerechnet werden könne. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hält eine Durchimpfung von 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung für nötig, um die Pandemie durch eine Herdenimmunität einzudämmen.

IfW warnt vor 100.000 mehr Arbeitslosen wegen Lockdown

Der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Gabriel Felbermayer, hat vor den Auswirkungen des am Mittwoch beginnenden harten Lockdowns auf den Arbeitsmarkt gewarnt. "Die deutlich verzögerte Erholung wird am Arbeitsmarkt durchschlagen, wo es schon vorher nicht rosig aussah", sagte Felbermayer der Bild-Zeitung. "Die Arbeitslosigkeit könnte um 50.000 bis 100.000 Personen höher liegen als ohne die Zusatzmaßnahmen."

Merkel: Denken der Querdenker ist Angriff auf europäische Lebensweise

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht in den Einstellungen der Corona-Leugner und Querdenker einen Angriff auf die faktenbasierte Lebensweise der europäischen Zivilisation. Sie selber habe darauf keine "perfekte Antwort" und hält die Hilfe von Psychologen für hilfreich. "Das übliche Argumentieren hilft da nicht. Deshalb ist das schon für uns auch eine große Herausforderung", sagte Merkel im Gespräch mit Studierenden und Lehrenden.

IEA: Ölnachfrage erholt sich erst mit Impfungen

Die Internationale Energie-Agentur (IEA) rechnet damit, dass es noch einige Monate dauern wird, bis die Impfungen gegen das Coronavirus die globale Ölnachfrage ankurbeln. In ihrem monatlichen Ölmarktbericht senkte die IEA ihre Prognose für die Erholung der Ölnachfrage im Jahr 2021 um 170.000 Barrel pro Tag auf 5,7 Millionen Barrel pro Tag.

Europarat fordert von Deutschland strengere Vorgaben bei Lobbying

Der Europarat hat von Deutschland strengere Regeln gegen politische Einflussnahme durch Unternehmen und andere Interessensgruppen gefordert. Das Unbehagen in Deutschland wegen eines "Mangels an Transparenz bei äußeren Einflüssen auf die Agenda der Bundesregierung" sei in den letzten Jahren stark gewachsen, erklärten das Anti-Korruptionsgremium Greco. Berlin sollte darauf mit strengeren Vorgaben für die eigenen Politiker reagieren.

Blockade im US-Kongress über Stimulus hält an

Eine parteiübergreifende Gruppe im US-Kongress ist an einem breiten Kompromiss zu einem weiteren US-Stimuluspaket gescheitert, was dazu führen könnte, dass der Umfang einer Entlastung in einem Jahresendpaket noch weiter eingeschränkt werden muss. Die Republikaner lehnen insbesondere eine Finanzierung der Bundesstaaten und der lokalen Verwaltungen weiterhin ab, was für die Demokraten aber eine Priorität ist. Die Parlamentarier der überparteilichen Gruppe drängen deshalb darauf, ein geschrumpftes Hilfspaket von 748 Milliarden Dollar anzustreben, das die weniger umstrittenen Elemente umfassst.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2020 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.