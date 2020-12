Der No-Deal-Brexit ist noch immer nicht abgewendet. Für die Wirtschaft könnte das ein Chaos bedeuten. Was dann im kommenden Jahr auf die Kunden und die deutschen Händler zukommt. Bereits seit 2016 ringen Großbritannien und die Europäische Union um den Austritt des Königreichs aus der Gemeinschaft. Seit Ende Januar ist klar, dass der Brexit mit all seinen wirtschaftlichen Folgen vollzogen wird. Doch die Übergangsfrist, die Anfang des Jahres so üppig bemessen schien, neigt sich dem Ende entgegen. Und angesichts der Coronakrise ist es unwahrscheinlich, dass bis Ende 2020 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...