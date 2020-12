Mainz (ots) - Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Sonntag, 24. Januar 2021, 9.03 UhrsonntagsVegetarisch essenModeration: Andrea BallschuhRund zehn Prozent der Deutschen ernähren sich vegetarisch. Vor etwa 30 Jahren waren es nur circa 0,6 Prozent. Was bewegt Vegetarier? Geht es ihnen um das Tierwohl oder auch um ihre Gesundheit?Krankheiten wie Darmkrebs, Diabetes und Arthrose werden durch hohen Fleischkonsum mit verursacht. Die Umwelt leidet unter dem großen Ressourcenbedarf für die Produktion von Fleisch. Für die Überlegung, Vegetarier zu werden, ist meist aber das Tierwohl entscheidend.Denn die Massentierhaltung schreckt viele ab. Fast eine Million Menschen in Deutschland nehmen sogar überhaupt keine tierischen Produkte mehr zu sich, also auch keine Milchprodukte und Eier. Sie leben vegan. Auch insgesamt essen die Deutschen immer weniger Fleisch, während die Nachfrage nach vegetarischen und veganen Produkten rasant steigt. "sonntags" stellt die verschiedenen Formen des Vegetarismus vor und besucht vegetarisch lebende Menschen.Pastor Holger Janke ist Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Hamburg-Langenfelde. Alljährlich initiiert er vegetarisch-vegane Weihnachtsfeste. In seiner Kirche "Zum Guten Hirten" treffen sich die Menschen, die das Weihnachtsfest auch zum Wohl der Tiere feiern möchten. In fast allen Religionen sind die Feste auch mit üppigen Fleischspeisen verbunden. Doch muss das überhaupt sein? Für Janke ist es eindeutig: "Ethisch oder biblisch gibt es kein Argument, Mitgeschöpfe zu quälen und zu schlachten." Einmal im Monat veranstaltet Janke Tiergottesdienste. Hier feiern die Gläubigen zusammen mit ihren Haustieren den Gottesdienst.Die Gastronomen Michael Dester und Jonathan Sternberg haben die "Kombüse Mannheim" gegründet. Das Restaurant bietet vegane und vegetarische Speisen zu leistbaren Preisen an. Die beiden Besitzer möchten mit ihrem Lokal aber auch etwas gesellschaftlich Relevantes erreichen. Deshalb geben sie Menschen mit Behinderungen und mit Fluchtgeschichten sowie straffälligen Jugendlichen eine Chance, sich gesellschaftlich zu integrieren.Professor Hans Hauner, Direktor am Zentrum für Ernährungsmedizin der TU München, erfährt immer häufiger, wie schwer es für Veganer und Vegetarier ist, auch auf eine gute Versorgung mit B-Vitaminen zu achten. Dies gilt nach seiner Erfahrung vor allem für Schwangere. Oft erinnert er an Studien, in denen Föten unter Vitaminmangel zu klein wurden. Als Vegetarier zusätzlich Vitamin B12 einzunehmen, um Mangelernährung zu vermeiden, sei ein Vorschlag, der meistens nicht angenommen werde. "Dann sind die Kinder eben klein, mir geht es ums Prinzip", bekommt er häufig zu hören. "Hier steht oft eine Ideologie im Vordergrund, die man nicht mit rationalen Argumenten beseitigen kann", sagt Hauner.Muko Altankhuyag ist Gründer und Ideengeber des kulinarischen Konzepts Muko, bei dem genussvolle pflanzliche Köstlichkeiten im Mittelpunkt stehen. "Muko" ist ein Treffpunkt für Menschen, die frische, vegetarische und vegane Lebensmittel unbeschwert genießen, die eine ganzheitliche und nachhaltige Philosophie leben und die ein harmonisches Miteinander von Mensch und Natur lieben, unterstützen und fördern. Seine Philosophie ist nicht der Verzicht, sondern der Gewinn. Ein Gewinn neuer Ideen und kulinarischer Kreationen, ein Gewinn an köstlichen Aromen und intensiven Geschmäckern.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4791772