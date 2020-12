Weiterstadt (ots) - - Rekord-Marktanteil von 6,2 Prozent (+0,4 Prozentpunkte) in Deutschland- SKODA rückt auf Platz sechs des Markenrankings vor- Erfolgreicher Bestellstart für den rein elektrischen SKODA ENYAQ iV- Vierte Generation des OCTAVIA überzeugt mit der vielfältigsten Antriebspalette seiner Modellgeschichte: Plug-in-Hybrid, Mild-Hybrid, Diesel, Benzin, Erdgas- SKODA AUTO Deutschland will Neuzulassung elektrifizierter Modelle 2021 verdreifachen und profitables Marktergebnis fortsetzenTrotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen hat SKODA AUTO Deutschland auch in diesem Jahr beachtliche Erfolge erzielt und die enormen Herausforderungen im Zusammenhang mit den Corona-Einschränkungen gut gemeistert. Insgesamt verzeichnete SKODA hierzulande bis Ende November 162.035 Neuzulassungen und steigerte seinen Marktanteil um 0,4 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent. In der Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) verbesserte sich SKODA damit auf den sechsten Platz. Dabei performte das Unternehmen besser als der Gesamtmarkt. Bis zum Jahresende rechnet SKODA AUTO Deutschland mit rund 180.000 Neuzulassungen. Besondere Modell-Highlights setzten 2020 unter anderem das neue Elektro-SUV SKODA ENYAQ iV sowie der OCTAVIA der vierten Generation."Die Auswirkungen der Corona-Pandemie stellten uns vor enorme Herausforderungen. Dennoch ist es uns gelungen, dieses Jahr mit einem starken Ergebnis zu beschließen: Wir haben für SKODA einen Rekord-Marktanteil erreicht und sind auf Platz sechs des Markenrankings in Deutschland vorgerückt. Unsere attraktive Modellpalette und das starke Miteinander unserer Importzentrale und des Handels waren wichtige Schlüssel für diesen Erfolg", erklärte Frank Jürgens, Sprecher der Geschäftsführung von SKODA AUTO Deutschland, heute im Rahmen einer digitalen Pressekonferenz in Frankfurt. "Auch auf den gerade beschlossenen erneuten Lockdown sind wir gut vorbereitet. Der SKODA Service bleibt für die Kunden geöffnet, der Handel ist über die digitalen Wege weiter erreichbar."Zum zwölften Mal in Folge wird SKODA das Jahr als stärkste Importmarke in Deutschland abschließen: Bis Ende November erreichte das Unternehmen exakt 162.035 Neuzulassungen. Gegenüber dem Rekordergebnis aus dem Vorjahr - als SKODA erstmals in seiner Geschichte in Deutschland die Schallmauer von 200.000 neu zugelassenen Fahrzeugen durchbrach - entspricht dies zwar einem Rückgang um 16,4 Prozent. Dabei performte die Marke trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie besser als der Pkw-Gesamtmarkt, der im selben Zeitraum um fast 22 Prozent zurückging. Dies spiegelt sich auch in einem Rekord-Marktanteil von 6,2 Prozent wider: Hier erzielte SKODA im zurückliegenden Jahr ein Plus von 0,4 Prozentpunkten. Im Juli verzeichnete das Unternehmen hierzulande mit 7,0 Prozent den höchsten Marktanteil seiner Geschichte.Sowohl im wichtigen Privat- als auch im Flottenmarkt erreichte SKODA vor dem Hintergrund der schwierigen wirtschaftlichen Gesamtsituation beachtliche Erfolge. Bei Privatkunden rangierte SKODA mit 6,2 Prozent Marktanteil auf dem vierten Platz, im Flottengeschäft ermöglichte ein Anteil von 8,7 Prozent die fünfte Position im Marken-Ranking.Auch in der Einzelbetrachtung der Modellreihen zeigt sich die starke Position von SKODA in Deutschland: Der Bestseller OCTAVIA erzielte bis Ende November 46.895 Neuzulassungen. Damit liegt er auf Rang sechs der Zulassungsstatistik, ist weiterhin das einzige Importmodell in den Top-Ten und das erfolgreichste Importmodell auf dem deutschen Markt. Die 2020 neu erschienene vierte Generation des kompakten Erfolgsmodells bietet die bisher vielfältigste Antriebspalette. Neben effizienten Benzin- und Dieselmotoren ist der OCTAVIA auch als Plug-in-Hybrid, Mild Hybrid und erdgasbetriebenes CNG-Modell* erhältlich.Auch SKODA KAMIQ, KAROQ und KODIAQ positionieren sich im äußerst wettbewerbsstarken Umfeld sehr gut - rund 38 Prozent aller Neuzulassungen von SKODA AUTO Deutschland gingen 2020 auf das Konto des modernen SUV-Trios. Der SKODA KODIAQ eroberte in seinem Segment sogar den zweiten Gesamtrang.Als Reaktion auf die Corona-Einschränkungen entwickelte das Unternehmen unter anderem neue Plattformen für den Austausch mit dem Handel und den Kunden und setzte nach Ende des ersten Corona-Lockdowns im Frühjahr mit dem Restart-Programm 'Wechselwochen' attraktive Kaufanreize.Auch in der digitalen Welt auf gutem WegDie Digitalisierung gehört zu den wichtigsten Handlungsfeldern der Unternehmensstrategie. SKODA AUTO Deutschland liege dabei gut auf Kurs, betonte Frank Jürgens. Alle aktuellen Modelle sind mit der Konnektivitätslösung SKODA Connect(1) ausgestattet und bieten eine Fülle von digitalen Möglichkeiten und Services. Mittlerweile haben in Deutschland mehr als 350.000 Kunden in ihrem Fahrzeug SKODA Connect aktiviert und nutzen die digitalen Angebote.Wichtiger Arbeitgeber mit hoher sozialer VerantwortungDie Deutschlandzentrale des tschechischen Automobilherstellers ist in der Region Südhessen ein attraktiver Arbeitgeber und beschäftigt aktuell 380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wird das Handels- und Servicenetz hinzugezählt, sind in Deutschland rund 16.000 Menschen für SKODA tätig.Traditionell nimmt das Unternehmen seine gesellschaftliche Verantwortung wahr und engagiert sich in zahlreichen sozialen Projekten, etwa in den Bereichen Kinder in Not, Jugendförderung und gute Nachbarschaft. Als ein wichtiges Element gilt dabei die Unterstützung der Charity-Radrundfahrt 'Tour der Hoffnung'. Obwohl sie dieses Jahr nicht mit dem gewohnt großen Teilnehmerfeld stattfinden konnte, unterstützte SKODA AUTO Deutschland die Veranstaltung zugunsten krebskranker Kinder und wird dieses Engagement auch 2021 fortsetzen.SKODA will 2021 Marktanteil bei Elektroautos in Deutschland verdreifachen, neuer FABIA kommtMit Blick auf das kommende Jahr stellte Jürgens das neue, Corona-konforme Konzept des traditionellen SKODA Buffets in den Autohäusern vor. Statt mit einem einzigen Aktionstag begrüßen die SKODA Händler ihre Kunden im Januar eine ganze Woche lang unter dem Motto 'SKODA Buffet to go'.Im Frühjahr 2021 wird sich der ENYAQ iV erstmals in den SKODA Showrooms präsentieren. Im Jahresverlauf rollen weitere Varianten des innovativen Elektromodells an. Darüber hinaus präsentiert SKODA im kommenden Jahr den neuen FABIA. Mit der neuen Generation des beliebten Kleinwagens will SKODA auch in diesem Segment ein deutliches Zeichen setzen.Beim Blick auf die Absatzerwartungen bekräftigte Jürgens den bewährten Grundsatz, keine Zusatzvolumen um jeden Preis erzielen zu wollen. Stattdessen setze SKODA AUTO Deutschland weiterhin konsequent auf gesundes Wachstum in den verschiedenen Kanälen. Die Rentabilität stehe demnach auch 2021 im Vordergrund, an das profitable Marktergebnis wolle das Unternehmen im kommenden Jahr anknüpfen.Angesichts der erweiterten Modellpalette an elektrifizierten Fahrzeugen setzt sich SKODA in Deutschland das Ziel, die Zahl der Neuzulassungen von SKODA Modellen mit Batterie- oder Plug in-Hybridantrieb mindestens zu verdreifachen. Die Voraussetzungen dafür sind gut: Die Auslieferungen des OCTAVIA iV* haben im Herbst 2020 begonnen, ab Frühjahr 2021 rollt der ENYAQ iV zu den Kunden.Auch in eigener Sache steht SKODA AUTO Deutschland vor einem besonderen Jahr: Der deutsche Importeur feiert 2021 sein 30-jähriges Bestehen, die tschechische Muttergesellschaft begeht kommendes Jahr das 30. Jubiläum der Integration in den Volkswagen Konzern. 