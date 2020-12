DJ RWE liefert 13 Jahre lang britischen Offshore-Strom an Eon

BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger RWE liefert auch künftig Offshore-Strom an die britische Tochter des DAX-Unternehmens Eon. Beide Seiten unterzeichneten einen 13-jährigen Stromliefervertrag für den Meereswindpark Humber Gateway, zu dem bereits eine Vereinbarung besteht. Diese läuft 2022 aus. Mit dem neuen Power Purchase Agreement (PPA) nimmt Eon UK bis 2035 die gesamte Stromerzeugung des Parks vor der Küste von East Yorkshire ab. Das schließt Grünstromzertifikate ein, sogenannte Renewable Obligation Certificates (ROCs).

Humber Gateway wurde bereits 2015 in Betrieb genommen und kann mit 219 Megawatt installierter Kapazität den durchschnittlichen Jahresbedarf von rund 300.000 britischen Haushalten decken. RWE hat kürzlich einen Anteil von 49 Prozent an den Investor Greencoat veräußert, betreibt den Windpark mit seinem Mehrheitsanteil aber weiterhin. Eon und RWE haben erst in diesem Jahr einen milliardenschweren Geschäftsfeldertausch abgeschlossen.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/smh

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2020 08:43 ET (13:43 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.