Sie wollen in diesem Jahr noch ordentlich Geld verdienen und gleichzeitig gut positioniert sein für 2021? Da habe ich etwas für Sie, um genau zu sein sogar "Dreiwas". Denn sowohl der Bitcoin als auch die Aktien von Varta und Northern Data könnten noch in diesem Jahr für mächtig Furore sorgen, um dann 2021 so richtig durchzustarten.BitcoinDer Kurs des Bitcoin hat noch einmal kurz auf rund 17.600 Dollar korrigiert, notiert aber schon wieder bei 19.300 Dollar. Damit ist die so wichtige Marke von 20.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...