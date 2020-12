Die Technische Analyse wird immer noch als Glaubensfrage missverstanden. Mir als Betriebswirten mit jahrzehntelanger Erfahrung sowohl im Bilanzdurchforsten wie im Kursgrafik-Auswerten ist es ein Greuel, zu sehen, wie da so locker mit eigenen, aber auch Kundengeldern umgegangen wird, auch im vermeintlich hochprofessionellen Bereich. Vor dem Kauf eines Autos wird wochenlang die Ausstattungsliste durchgegangen, vor einer Urlaubsreise und dem tatsächlichen Autokauf das Internet durchforstet, bei der Geldanlage aber, da guckt man in's betriebswirtschaftliche Research des Hauses oder Herrn X, und "mehr muss nicht, ist ja eh mit Bilanzkennzahlen und so". Einen Chart sieht man sich nicht an, "weil da sind ja nur vergangen Preise drin". Solchen ...

