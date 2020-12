NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Die freundlich erwarteten Aktienmärkte übten Druck auf sichere Anlagen aus, hieß es am Markt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zum Start um 0,08 Prozent auf 137,96 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe betrug 0,91 Prozent.

Nach einer mehrtägigen Durststrecke sieht es am US-Aktienmarkt nach einer freundlichen Eröffnung aus. Nach wie vor besteht die Hoffnung auf eine Einigung im Streit über ein Corona-Konjunkturpaket in den USA. Darüber hinaus schöpfen Anleger Hoffnung aus dem Impfstart in den Vereinigten Staaten. Das ändert jedoch nichts daran, dass der Fortgang der Corona-Pandemie höchst ungewiss ist.

Konjunkturdaten bewegten die Kurse zum Start nicht nennenswert. Der New Yorker Empire-State-Produktionsindikator gab leicht nach, während die Einfuhrpreise auf Jahressicht erneut fielen. Im Handelsverlauf stehen noch Produktionsdaten aus dem verarbeitenden Gewerbe an./bgf/jsl/jha/