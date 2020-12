DGAP-Ad-hoc: STINAG Stuttgart Invest AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung

STINAG Stuttgart Invest AG: STINAG Stuttgart Invest AG prognostiziert eine deutlich geringere Ergebnisentwicklung in 2020



15.12.2020 / 15:31 CET/CEST

Entgegen den bisherigen Erwartungen werden die verstärkten Auswirkungen durch die anhaltende Coronapandemie auf die bestehenden Miet- und Pachtverhältnisse und die daraus resultierenden Verhandlungsergebnisse, vor allem im Hotel- und Gastronomiegewerbe, deutlich negativere Sondereffekte in Form von vorsichtig angemessenen Wertberichtigungen bezüglich Miet- und Pachterlösen auf die Ergebnisentwicklung 2020 haben. Kompensationseffekte durch Sondererlöse werden in 2020 nicht anfallen.

Der Vorstand der STINAG Stuttgart Invest AG erwartet daher für das Geschäftsjahr 2020 einen um mehr als 50 % geringeren Jahresüberschuss im Einzel- sowie Konzernabschluss 2020 gegenüber dem Einzel- und Konzernabschluss 2019. Aller Voraussicht nach hat diese Entwicklung auch entsprechenden Einfluss auf die Dividendenausschüttung.



Stuttgart, 15. Dezember 2020

