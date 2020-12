Bern (ots) - Die Berner Museen sind wieder offen!Zudem öffnen folgende Museen zusätzlich auch am Montag (21.12., 28.12.2020 und 4.1.2021), da aufgrund der Covid-Massnahmen die Museen am Sonntag geschlossen sind.Alpines Museum der SchweizBernisches Historisches MuseumEinstein-HausKunstmuseum BernMuseum CernyMuseum für KommunikationNaturhistorisches Museum (Montag ab 14.00)Zentrum Paul KleeDiese zusätzlichen Öffnungszeiten sollen zur besseren Verteilung der BesucherInnen beitragen.Bitte konsultieren Sie vor dem Besuch die Website des jeweiligen Museums.Pressekontakt:Auskunft für Medienschaffende: Wenden Sie sich direkt an die oben aufgeführten Museen.Original-Content von: museen bern, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005325/100861841