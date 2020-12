Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 15. Dezember 2020 den Vorsitzenden sowie ein Ersatzmitglied der Prüfungskommission für Notare neu bestellt.Die Prüfungskommission für Notare wird auf jeweils vier Jahre bestellt. Sie besteht aus drei Mitgliedern und ebenso vielen Ersatzmitgliedern. Ihr haben ein Landrichter, ein von der Rechtsanwaltskammer vorgeschlagener Rechtsanwalt und ein von der Notariatskammer vorgeschlagener Notar anzugehören. Bis zur Wahl des ordentlichen Vorstandes der Notariatskammer wurden zwei vom Gründungsvorstand vorgeschlagene Mitglieder des Gründungsvorstandes als Mitglied und als Ersatzmitglied der Prüfungskommission bestellt. Nachdem nun der ordentliche Vorstand der Notariatskammer gewählt wurde, können die Gründungsmitglieder der Notariatskammer in der Prüfungskommission durch Mitglieder der Notariatskammer ersetzt werden.Fabian Rischka von der Notariatskammer wird als Vorsitzender und Nicolai Binkert, ebenfalls von der Notariatskammer, als Ersatzmitglied für die verbleibende Mandatsdauer bis 31. Januar 2024 bestimmt. Die beiden neu Gewählten ersetzen Florian Zechberger, der den Vorsitz innehatte, sowie das Ersatzmitglied Peter Schierscher.Weiterhin als Mitglieder tätig bleiben Jasmin Walch vom Landgericht und Manuel Walser von der Rechtsanwaltskammer sowie die beiden Ersatzmitglieder Diana Kind vom Landgericht und Ralph Wanger von der Rechtsanwaltskammer.Die Regierung dankt den neu bestellten Mitgliedern für ihre Bereitschaft, in der Prüfungskommission für Notare mitzuwirken und wünscht ihnen bei der Ausübung des Mandats viel Freude und Erfolg. Ebenso dankt sie den beiden ausscheidenden Mitgliedern für die geleistete Arbeit und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Justiz und KulturMartin Hasler, GeneralsekretärT +423 236 74 76Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100861840