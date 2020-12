DJ Leonhard Birnbaum wird neuer Eon-Chef

BERLIN (Dow Jones)--Eon-Vorstand Leonhard Birnbaum wird die Nachfolge von Johannes Teyssen an der Spitze des DAX-Unternehmens antreten. Der Aufsichtsrat der Eon SE hat den für die Innogy-Integration zuständigen Chief Operating Officer mit Wirkung zum 1. April 2021 zum neuen Vorstandsvorsitzenden berufen, teilte der Konzern mit.

Nach der erfolgreichen Integration der RWE-Tochter Innogy komme es in den nächsten Jahren darauf an, das Unternehmen als Treiber der europäischen Energiewende weiterzuentwickeln, erklärte der Eon-Aufsichtsratsvorsitzende Karl-Ludwig Kley. "Der Aufsichtsrat ist davon überzeugt, dass Leonhard Birnbaum für diese Aufgabe der Richtige ist." Kley nannte den designierten Konzernchef auch einen "Brückenbauer". Der bisherige Vorstandschef Teyssen war 1989 in den Konzern eingetreten, seit 2004 Mitglied des Vorstands und führt Eon seit mehr als zehn Jahren. Teyssens Vertrag läuft im kommenden Jahr aus.

Der Aufsichtsrat berief ab Frühjahr außerdem die Vorsitzende der Geschäftsführung der Eon Energie Deutschland GmbH, Victoria Ossadnik, in den Vorstand. Sie soll künftig für die Digitalisierung des Konzerns verantwortlich sein.

