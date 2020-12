WASHINGTON (dpa-AFX) - Kurz vor einer möglichen Notzulassung hat die US-Arzneimittelbehörde FDA Zahlen zur hohen Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs von Moderna vorgelegt. Diese Beurteilung bestätigte Ende November vorgelegte Daten des Unternehmens, wonach das Präparat nach zwei Impfdosen eine Wirksamkeit von 94,1 Prozent aufweise und sehr gut vor schweren Krankheitsverläufen schütze.

Die New York Times und die Washington Post berichteten am Dienstag, dass dadurch die Notzulassung des Impfstoffs bereits am Freitag wahrscheinlich sei, so dass Anfang nächster Woche erste Menschen in den USA geimpft werden könnten. Am Donnerstag soll ein Expertengremium zu einer ganztägigen Sitzung zusammenkommen, um die vorgelegten Dokumente und die mögliche Zulassung zu diskutieren. Am Montag hatte ein Regierungsbeamter erklärt, dass bereits 6 Millionen Dosen des Wirkstoffs auf dem Weg zu knapp 3300 Impfzentren seien.

Die FDA-Dokumente enthielten die gleichen Daten, die Moderna rund zwei Wochen zuvor veröffentlicht hatte: Von 30 350 Studienteilnehmern in der dritten Testphase bekam die eine Hälfte den Impfstoff mRNA-1273, die andere Hälfte ein Placebo. In der Gruppe mit dem Placebo infizierten sich in der Folgezeit 185 Menschen mit dem Coronavirus, in der geimpften Gruppe kam es nur zu 11 Fällen.

Aktuell erleben die USA eine verheerende Welle des Coronavirus mit Rekorden bei Fallzahlen, Krankenhausbehandlungen und Todesfällen. Am Montag hatte die Johns-Hopkins-Universität gemeldet, dass landesweit die Marke von 300 000 Toten nach einer Infektion mit dem Virus überschritten worden sei. Inzwischen hat in den USA die Impfung mit dem Impfstoff der Unternehmen Pfizer und Biontech begonnen.

Das Moderna-Präparat ist wie der Impfstoff von Pfizer und Biontech ein sogenannter RNA-Impfstoff. Er enthält genetische Informationen des Erregers, aus denen der Körper ein Viruseiweiß herstellt. Ziel der Impfung ist es, den Körper zur Bildung von Antikörpern gegen dieses Protein anzuregen, um die Viren abzufangen, bevor sie in die Zellen eindringen und sich vermehren. Daten, zu welchem Grad mRNA-1273 eine Ansteckung verhindert, gibt es bislang nicht. Für den vollen Impfschutz sind zwei Dosen in zeitlichem Abstand notwendig./cfa/DP/eas