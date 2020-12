ESSEN (dpa-AFX) - Deutschlands größter Energiekonzern Eon bekommt zum 1. April kommenden Jahres einen neuen Chef. Der Vorstandsvorsitzende Johannes Teyssen (61) räumt seinen Posten vorzeitig für Leonhard Birnbaum, wie Eon am Dienstag nach einem Beschluss des Aufsichtsrats mitteilte. Birnbaum (53) ist seit 2013 Mitglied des Eon-Vorstands. Dort war er für die Integration der früheren RWE -Tochter Innogy zuständig.

Teyssens Vertrag als Vorstandsvorsitzender lief noch bis Ende 2021. Er ist seit 2004 im Eon-Vorstand und steht diesem seit 2010 vor. Mit der Übernahme der RWE-Tochter hatte Teyssen den vorläufigen Schlusspunkt unter einen umfangreichen Konzernumbau gesetzt. Eon konzentriert sich jetzt ganz auf die Energienetze und den Energieverkauf an Endkunden. Die erneuerbaren Energien hat Eon an RWE abgegeben.

Für Eon komme es in den nächsten Jahren darauf an, auf diesem stabilen Fundament aufzubauen, sagte der Aufsichtratsvorsitzende Karl-Ludwig Kley laut einer Mitteilung. Der Aufsichtsrat sei davon überzeugt, "dass Leonhard Birnbaum für diese Aufgabe der Richtige ist". Er habe in den letzten zwanzig Jahren in verschiedenen Spitzenpositionen die Veränderung der Energiewirtschaft maßgeblich mitgestaltet./DP/eas