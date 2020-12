BERLIN (dpa-AFX) - Die kommunalen Energieunternehmen haben die Einigung von Union und SPD auf Schritte für einen schnelleren Ökostrom-Ausbau grundsätzlich begrüßt, sehen aber Mängel. "Allein, dass es die Einigung gibt, ist ein gewisser Fortschritt", teilte der Hauptgeschäftsführer des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU), Ingbert Liebing, am Dienstag mit. Die Klimaziele würden so aber nicht erreicht. Die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) soll in dieser Woche von Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden.

Lob von den Stadtwerken gab es etwa für Pläne, die Anlagen rentabel halten sollen, die nach 20 Jahren eigentlich keine Ökostrom-Förderung mehr erhalten, sowie für Erleichterungen für Solaranlagen auf Mietshäusern. "Das stärkt die Photovoltaik und bringt die Energiewende stärker auch in die Städte", sagte Liebig.

Bei zentralen Fragen wie höheren Zielen für den Ökostrom-Ausbau oder schnelleren Genehmigungen für neue Anlagen bleibe die Novelle aber hinter den Ankündigungen zurück. Union und SPD wollen insbesondere die Erhöhung der Ausbauziele im ersten Quartal des kommenden Jahres regeln. Die Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energien, Simone Peter, forderte, die Ausbauziele deutlich anzuheben und auf "bürokratische Hürden" zu verzichten.

Auch Grünen-Chef Anton Hofreiter sagte, die EEG-Reform sei weit von dem entfernt, was notwendig sei. "Damit gefährdet die Große Koalition den Klimaschutz - und fährt eine Attacke auf den Industriestandort Deutschland", sagte er vor einer Fraktionssitzung im Bundestag. Die Umweltorganisation BUND kritisierte einen "Verschiebebahnhof", die Reform komme ohnehin schon mit einem halben Jahr Verspätung. Der FDP-Energieexperte Martin Neumann bemängelte, zielführende marktwirtschaftliche Instrumente würden ausgeblendet. Linke-Energieexperte Lorenz Gösta Beutin nannte die Pläne "zu wenig für Klima, zu teuer für die Privathaushalte."/ted/DP/mis