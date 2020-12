Mainz (ots) - Woche 52/20Do., 24.12.18.00 Weihnachten mit dem BundespräsidentenBitte Korrektur beachten:Aus Bernau bei BerlinBitte streichen: Ein festliches Konzert aus Bernau bei BerlinWoche 53/20So., 27.12.Bitte neuen Ausdruck beachten:14.55 planet e.: Kamtschatka - Im Bann der roten Fische (HD/UT)Film von Dmitriy Shpilenok und Andreas EwelsDeutschland 2020------------------Bitte neuen Ausdruck beachten:4.15 planet e.: Kamtschatka - Im Bann der roten Fische (HD/UT)Film von Dmitriy Shpilenok und Andreas Ewels(von 14.55 Uhr)Deutschland 2020Woche 3/21Sa., 16.1.17.05 LänderspiegelBitte Änderung beachten:Moderation: Yve FehringBitte streichen: Ralph Schumacher(Änderung bitte auch für die Wiederholung um 5.10 Uhr beachten.)Mo., 18.1.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 1.40 Uhr beachten:1.40 Sebastian Pufpaff: Noch nicht Schicht! (VPS 1.38/HD)Deutschland 20211.45 Kommissarin Heller - Schattenriss (VPS 1.39)3.15 Kommissarin Heller - Verdeckte Spuren (VPS 3.10)4.45 Leute heute (VPS 4.40)5.00- hallo deutschland (VPS 4.55)5.30Di., 19.1.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 0.15 Uhr beachten:0.15 Sebastian Pufpaff: Noch nicht Schicht! (VPS 0.14/HD)Deutschland 20210.20 November Man (VPS 0.15)2.00 neoriginal (VPS 1.55)Springflut3.25 Masters of Sex (VPS 3.20)4.20 WISO (VPS 4.15)5.05- hallo deutschland (VPS 5.00)5.30Mi., 20.01.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 1.30 Uhr beachten:1.30 Sebastian Pufpaff: Noch nicht Schicht! (VPS 1.29/HD)Deutschland 20211.35 Trumps Erbe - Das zerrissene Amerika (VPS 1.30)2.20 auslandsjournal - die doku: Comeback für Amerika? (VPS 2.15)2.50 ZDFzoom (VPS 2.45)Donald first - Trumps Angriff auf Amerika3.20 auslandsjournal - die doku: American Dreams (VPS 3.15)4.05 Trumps Erbe - Das zerrissene Amerika (VPS 4.00)(von 1.35 Uhr)4.50 plan b: Zwischen Wald und WLAN (VPS 4.45)5.20- Leute heute (HD/UT)5.30 (von 17.45 Uhr)Deutschland 2021(Die Wiederholung "hallo deutschland entfällt.)Do., 21.1.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 0.55 Uhr beachten:0.55 Sebastian Pufpaff: Noch nicht Schicht! (VPS 0.53/HD)Deutschland 20211.00 Kommissarin Heller - Vorsehung (VPS 0.54)2.30 Notruf Hafenkante (VPS 0.55)(von 19.25 Uhr)3.15 SOKO Stuttgart (VPS 2.25)(von 18.00 Uhr)4.00 Die Rosenheim-Cops (VPS 3.55)(von 16.10 Uhr)4.45 Deutschland von oben (VPS 4.40)4.50 Leute heute (VPS 4.45)5.00- hallo deutschland (VPS 4.55)5.30Woche 4/21Mo., 25.1.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 1.25 Uhr beachten:1.25 Sebastian Pufpaff: Noch nicht Schicht! (VPS 1.23/HD)Deutschland 20211.30 Kommissarin Heller - Herzversagen (VPS 1.24)3.00 Bares für Rares (VPS 3.10)3.55 Bares für Rares (VPS 4.05)4.45 Leute heute (VPS 4.40)5.00- hallo deutschland (VPS 4.55)5.30Di., 26.1.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 0.15 Uhr beachten:0.15 Sebastian Pufpaff: Noch nicht Schicht! (VPS 0.14/HD)Deutschland 20210.20 Sicario (VPS 0.15)2.10 neoriginal (VPS 2.05)Springflut3.40 The Five (1) (VPS 3.35)4.25 WISO (VPS 4.20)5.10- hallo deutschland (VPS 5.05)5.30Mi., 27.1.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 1.30 Uhr beachten:1.30 Sebastian Pufpaff: Noch nicht Schicht! (VPS 1.29/HD)Deutschland 20211.35 ZDFzeit (VPS 1.30)Wie kam Hitler an die Macht?2.20 auslandsjournal (VPS 2.15)2.50 ZDFzoom (VPS 2.45)3.20 Frontal 21 (VPS 3.15)4.05 Hey, ich bin Jude! (VPS 4.00)4.50 plan b: Süßes ohne Sünde (VPS 4.45)5.20- Leute heute (HD/UT)5.30 (von 17.45 Uhr)Deutschland 2021(Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.)Do., 28.1.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 0.55 Uhr beachten:0.55 Sebastian Pufpaff: Noch nicht Schicht! (VPS 0.54/HD)Deutschland 20211.00 Heldt (VPS 0.55)(vom Vortag)1.45 Notruf Hafenkante (VPS 1.40)(von 19.25 Uhr)2.30 Notruf Hafenkante (VPS 2.25)(von 10.30 Uhr)3.15 SOKO Stuttgart (VPS 3.10)(von 18.00 Uhr)4.00 Die Rosenheim-Cops (VPS 3.55)(von 16.10 Uhr)4.45 zdf.formstark (VPS 4.40)4.50 Leute heute (VPS 4.45)5.05- hallo deutschland (VPS 5.00)5.30Woche 5/21So., 31.1.Bitte neuen Ausdruck beachten:16.30 planet e.: Kontrollverlust - Wer prüft unsere Lebensmittel? (HD/UT)Film von Michael NiebergDeutschland 2021Mo., 1.2.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 1.40 Uhr beachten:1.40 Sebastian Pufpaff: Noch nicht Schicht! (VPS 1.39/HD)Deutschland 20211.45 Bares für Rares (VPS 1.40)2.40 Bares für Rares (VPS 2.35)3.30 Bares für Rares (VPS 3.25)4.25 Bares für Rares (VPS 4.20)5.15- hallo deutschland (VPS 5.10)5.30Di., 2.2.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 1.00 Uhr beachten:1.00 Sebastian Pufpaff: Noch nicht Schicht! (VPS 0.59/HD)Deutschland 20211.05 Bodyguard (1) (VPS 1.00)3.00 neoriginal (VPS 2.55)Springflut4.30 The Five (2) (VPS 4.25)5.15- hallo deutschland (VPS 5.10)5.30Mi., 3.2.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 1.45 Uhr beachten:1.45 Sebastian Pufpaff: Noch nicht Schicht! (VPS 1.44/HD)Deutschland 20211.50 ZDFzeit (VPS 1.45)Nelson Müllers großer Essens-Check2.35 auslandsjournal (VPS 2.30)3.05 ZDFzoom (VPS 3.00)3.35 Frontal 21 (VPS 3.30)4.20 Wirecard - Game Over (VPS 4.15)5.20- Leute heute (HD/UT)5.30 (von 17.45 Uhr)Deutschland 2021(Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.)Do., 4.2.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 0.55 Uhr beachten:0.55 Sebastian Pufpaff: Noch nicht Schicht! (VPS 0.54/HD)Deutschland 20211.00 Kanzlei Berger (VPS 0.55)(vom Vortag)1.45 Notruf Hafenkante (VPS 1.40)(von 19.25 Uhr)2.30 Notruf Hafenkante (VPS 2.25)(von 10.30 Uhr)3.15 SOKO Stuttgart (VPS 3.10)(von 18.00 Uhr)4.00 Die Rosenheim-Cops (VPS 3.55)(von 16.10 Uhr)4.45 Deutschland von oben (VPS 4.40)4.50 Leute heute (VPS 4.45)5.00- hallo deutschland (VPS 4.55)5.30Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4792034